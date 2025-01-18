Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Samsunspor ile taraftarı önünde oldukça kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş, 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş bu akşam Samsunspor karşısında kazanmak ve yeni teknik direktörü Solskjaer'e hoş geldin hediyesi vermek istiyor. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında zorlu Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 30 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş, Samsunspor karşısında kazanmak ve 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Samsunspor ise puanını 39'a yükseltmek ve bu seneki çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?