NTV.COM.TR

Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Samsunspor ile taraftarı önünde oldukça kritik bir maça çıkacak. Süper Lig'de geride kalan 19 haftada 8 galibiyeti bulunan Beşiktaş, 30 puanla 6. sırada yer alıyor. Beşiktaş bu akşam Samsunspor karşısında kazanmak ve yeni teknik direktörü Solskjaer'e hoş geldin hediyesi vermek istiyor. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada - 1

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında zorlu Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 30 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş, Samsunspor karşısında kazanmak ve 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Samsunspor ise puanını 39'a yükseltmek ve bu seneki çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada - 2

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Reeder Samsunspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada - 3

BEŞİKTAŞ 30, SAMSUNSPOR 36 PUANDA

Ligde çıktığı 18 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, topladığı 30 puan ve averajla 6. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.

Oynadığı futbolla takdir toplayan bu sezonun çıkış yapan ekiplerinden Reeder Samsunspor ise 11 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maçta berabere kaldı. Karadeniz ekibi, 4 müsabakadan ise puansız ayrıldı.

Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada - 4

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu, Reeder Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Necip Uysal, Gabriel Paulista ile Tayyip Talha Sanuç, müsabakada görev yapamayacak.

Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada - 5

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Samsunspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile, bu akşam kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Söz konusu 5 oyuncu, cezalı olması durumunda Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile yapılacak müsabakada forma giyemeyecek.

DAHA FAZLA GÖSTER