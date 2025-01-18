Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş 3 puan için sahada

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında zorlu Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. 30 puanla 6. sırada yer alan Beşiktaş, Samsunspor karşısında kazanmak ve 3 puanla sahadan ayrılmak istiyor. Samsunspor ise puanını 39'a yükseltmek ve bu seneki çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?