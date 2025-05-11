Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.



Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.



Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.



Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.



Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.