Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor
1' Maç başladı.
20' Beşiktaş'ta sakatlanan Uduokhai, yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.
23' NET GOL KAÇTI! Beşiktaş'ta ceza sahası içinde topla buluşan Rashica'nın çalımı sonrasında yaptığı vuruşu kale çizgisinde savunma karşıladı.
24' DİREK! Kullanılan köşe vuruşunda Gabriel Paulista'nın vuruşu direkten auta gitti.
29' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu Rafa Silva tamamladı ve takımını öne geçirdi.
44' GOL! Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa'nın pasında Rashica, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.
45+9' Adana Demirspor farkı 1'e indirdi! Barasi'nin uzak mesafeden vuruşu direkten döndü. Dönen topu Arda Okan kafasıyla tamamladı ve skor 2-1'e geldi.
İlk yarı sona erdi.
46' İkinci yarı başladı.
55' Adana Demirspor'da Aimbetov, Paulista'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.
62' GOL! Beşiktaş yeniden farkı 2'ye yükseltti! Milot Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortayı tamamlayan Immobile, skoru 3-1 yaptı.
83' GOL! Beşiktaş farkı açtı! Ceza sahasının solunda topla buluşan Joao Mario, düzgün bir vuruşla takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.