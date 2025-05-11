NTV.COM.TR

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti

Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4 golle mağlup etti ve çıkışını sürdürdü.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 1

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetti.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 2

5 golün atıldığı karşılaşmada kazanan taraf, 4-1'lik skorla siyah - beyazlılar oldu.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 3

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Rafa Silva, 44. dakikada Milot Rashica, 62. dakikada Ciro Immobile ve 83. dakikada Joao Mario kaydetti. Adana Demirspor'un tek sayısı ise 45+8. dakikada Arda Okan Kurtulan'dan geldi.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 4

Bu skorun ardından üst üste 3. galibiyetini alan siyah - beyazlılar, puanını 58'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Daha önce küme düşmesi kesinleşmiş olan Adana Demirspor ise -2 puanla son sırada yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Adana Demirspor ise Hatayspor'u ağırlayacak.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

Beşiktaş 4-1 Adana Demirspor

1' Maç başladı.

20' Beşiktaş'ta sakatlanan Uduokhai, yerini Emrecan Terzi'ye bıraktı.

23' NET GOL KAÇTI! Beşiktaş'ta ceza sahası içinde topla buluşan Rashica'nın çalımı sonrasında yaptığı vuruşu kale çizgisinde savunma karşıladı.

24' DİREK! Kullanılan köşe vuruşunda Gabriel Paulista'nın vuruşu direkten auta gitti.

29' GOL! Beşiktaş 1-0 önde! Sol kanattan gelişen atakta içeriye çevrilen topu Rafa Silva tamamladı ve takımını öne geçirdi.

44' GOL! Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı! Sağ kanattan ceza sahasına giren Mustafa'nın pasında Rashica, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 2-0'a geldi.

45+9' Adana Demirspor farkı 1'e indirdi! Barasi'nin uzak mesafeden vuruşu direkten döndü. Dönen topu Arda Okan kafasıyla tamamladı ve skor 2-1'e geldi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

55' Adana Demirspor'da Aimbetov, Paulista'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

62' GOL! Beşiktaş yeniden farkı 2'ye yükseltti! Milot Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortayı tamamlayan Immobile, skoru 3-1 yaptı.

83' GOL! Beşiktaş farkı açtı! Ceza sahasının solunda topla buluşan Joao Mario, düzgün bir vuruşla takımını 4-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 6

BEŞİKTAŞ'TA 3 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna göre 3 değişiklik yaptı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kart cezalısı Mert Günok'un yerine Ersin Destanoğlu'nu görevlendiren Solskjaer, Emrecan Terzi'nin yerine Felix Uduokhai'ye forma verdi.

Norveçli teknik adam hücum bölgesinde ise Mustafa Hekimoğlu'nu kulübeye çekerek derbide şans vermediği Ciro Immobile'yi 11'de başlattı.

Kalede Ersin Destanoğlu'na mecburi şans veren Solskjaer savunma dörtlüsünü Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai ve Arthur Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezinde Amir Hadziahmetovic, Alex Oxlade-Chamberlain ve Gedson Fernandes'i görevlendiren siyah-beyazlı teknik adam, hücum hattında Rafa Silva, Milot Rashica ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 7

UDUOKHAI 6 MAÇ SONRA

Beşiktaş'ın deneyimli savunma oyuncusu Felix Uduokhai 6 maçlık aranın ardından 11'deki yerine döndü.

TÜMOSAN Konyaspor maçında sakatlanarak uzun süre sahalardan ayrı kalan siyah-beyazlı oyuncu, daha sonra oynanan 6 maçta görev yapamadı.

Bu süreçte Galatasaray, Kasımpaşa, RAMS Başakşehir, Göztepe ve Hatayspor maçlarını kaçıran Uduokhai, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmaya ise yedek başladı. Tecrübeli savunmacı, Fenerbahçe ile deplasmanda oynanan derbinin 62. dakikasında Emrecan Terzi'nin yerine oyuna girmişti.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 8

ERSİN DESTANOĞLU'NUN HASRETİ BİTTİ

Adana Demirspor karşısında Beşiktaş'ın kalesini koruyan Ersin Destanoğlu ligde 195 gün sonra eldivenlerini giydi.

Sarı kart cezalısı olan Mert Günok'un forma giyemediği maçta kaleye geçen Ersin Destanoğlu son olarak RAMS Park'ta oynanan ve Beşiktaş'ın 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde kaleyi korumuştu. Ersin Destanoğlu, 24 Ekim 2024 tarihinde oynanan derbinin ardından ligde görev alamazken, 24 maçta yedek soyunmuştu.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 9

BU SEZON İLK KEZ HAKİ FORMA

Beşiktaş, Adana Demirspor karşısına bu sezon ilk kez haki renkli alternatif formasıyla çıktı.

Sezon başında tanıtımı yapılan ancak sadece taraftarlara yönelik kullanılan haki formayı giymek için siyah-beyazlı yönetim geçen hafta Türkiye Futbol Federasyonu ile temasa geçmişti.

Gerekli izinleri alan Beşiktaş yönetimi, Adana Demirspor maçında alternatif formasını taraftarlarının beğenisine sundu.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 10

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Chamberlain, Gedson, Rafa, Rashica, Immobile.

Adana Demirspor: Deniz, Arda, Burhan, Tolga, Abdulsamet, Bünyamin, Tayfun, Maestro, Ali Yavuz, Nabil, Yusuf.

Beşiktaş seriye bağladı, Adana Demirspor'u 4 golle geçti - 11
DAHA FAZLA GÖSTER