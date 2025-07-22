Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde galibiyet hedefliyor
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. 2025-2026 sezonunda ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i taraftarı önünde yenerek, deplasmanda oynayacağı rövanş maçına avantajlı gitmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sezon öncesi Avrupa Kupalarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ın UEFA kadrosu ise belli oldu. Beşiktaş'ta 4 oyuncu listede yer almadı. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?