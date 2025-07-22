Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde galibiyet hedefliyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Beşiktaş sahasında Ukrayna'nın güçlü ekibi Shakhtar Donetsk ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Sezon öncesi Avrupa Kupalarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş'ın UEFA kadrosu ise belli oldu. Beşiktaş'ta 4 oyuncu listede yer almadı. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman?