Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Beşiktaş tur için avantaj peşinde

4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.



Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.



Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.



Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.