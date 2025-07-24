Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. 2025-2026 sezonunda ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında ilk maçta kazanmak ve rövanş mücadelesi öncesinde tur kapısını aralamak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ın performansı ise merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet arayacak. Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta, Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham'ın ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?