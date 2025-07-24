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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı için geri sayım başladı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i ağırlayacak. 2025-2026 sezonunda ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi'nde çıkacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında ilk maçta kazanmak ve rövanş mücadelesi öncesinde tur kapısını aralamak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Orkun Kökçü ve Tammy Abraham'ın performansı ise merakla bekleniyor. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak?

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 1

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş taraftarı önünde Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşısında galibiyet arayacak. Yeni sezonun ilk resmi maçına çıkacak olan Beşiktaş'ta, Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham'ın ortaya koyacağı performans merakla bekleniyor. Karşılaşma öncesinde mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?

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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 2

BEŞİKTAŞ-SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 24 Temmuz Perşembe günü sahasında Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadele HT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 3

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Gedson Fernandes, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Kaua Elias.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 4

BEŞİKTAŞ TUR İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ilk maçında taraftarı önünde iyi bir sonuç almayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 31 Temmuz Perşembe günü Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak rövanş öncesi tur için avantaj yakalamanın peşinde.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 5

4 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon öncesi Avusturya'da yaptığı kampta dört hazırlık maçı oynadı.

Beşiktaş, ilk üç hazırlık maçında Avusturya ekipleriyle karşılaştı. İlk hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, ikinci müsabakada ise Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Üçüncü karşılaşmada Wolfsberger'e 3-2 kaybeden Beşiktaş, dördüncü ve son hazırlık maçında da Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898'e 2-1 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, dört maçta 6 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 6

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 7

RAKİP ARDA TURAN

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda siyah-beyazlı takımın karşılaşacağı Shakhtar Donetsk'i Türk antrenör Arda Turan çalıştırıyor.

2023 ile 2025 yıllarında Eyüpspor'da görev yapan 38 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Ukrayna temsilcisinin başına geçti.

İstanbul ekibi, Arda Turan yönetiminde geçen sezonu 53 puanla 6. sırada tamamlamıştı.

Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'nde avantaj için sahada - 8

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Beşiktaş'ta üç yeni transfer, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda Shakhtar Donetsk karşısında ilk resmi maçlarına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekipte Benfica'dan kiralanan oyuncular David Jurasek ve Orkun Kökçü ile Roma'dan geçici transfer olan Tammy Abraham, taraftarın karşısında ilk heyecanını yaşayacak.

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