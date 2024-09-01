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Beşiktaş - Sivasspor (Canlı anlatım)

Beşiktaş, milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

Beşiktaş - Sivasspor (Canlı anlatım) - 1

Beşiktaş, Lugano maçının ardından Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor karşısında yeniden taraftarıyla buluşuyor.

Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Necip Uysal'ın yanı sıra, özel izinli olan Vincent Aboubakar ve teknik ekip kararıyla Jean Onana kadroda yer almıyor.

YENİ TRANSFER SAHADA

Öte yandan Augsburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Felix Uduokhai ise maça ilk 11'de başlıyor.

İLK 11

BEŞİKTAŞ: , Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Rey Manaj.

CANLI ANLATIM

1' Karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

5' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

29' GOL! Ciro Immobile, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.

41' Sivasspor'da Murat Paululi, Masuaku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

43' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45' Karşılaşmada ilk yarı sonuna 5 dakika ilave süre eklendi. 

45+5' Mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı. 

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Beşiktaş - Sivasspor (Canlı anlatım) - 2

UDUOKHAİ SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın son transferi Felix Uduokhai, ilk kez siyah-beyazlı taraftarının karşısına çıktı.

Siyah-beyazlılar, Omar Colley'in PAOK'a transferinin ardından savunmada yaşanan boşluğu Uduokhai ile doldurdu.

MUÇİ İLK KEZ 11'DE

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu.

Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalyaspor maçında oyuna kısa süreliğine dahil oldu. Genç oyuncu, 4-2 kazandıkları Antalyaspor karşılaşmasında ise 1 gol atmayı başardı.

SOL BAMBA UNUTULMADI

Dün vefat ettiği açıklanan Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba unutulmadı.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ile taraftarlar Bamba için saygı duruşunda bulundu.

AĞRILARI DEVAM EDEN ONANA KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımda bu sezon kadroya girmeyi başaran Jean Onana, arka adalesinde ağrıları devam ettiği için kadroya alınmadı.

Kamerunlu oyuncu, Lugano ile geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada da kadroya dahil edilmemişti. Süper Kupa maçında oyuna sonradan giren Onana, Samsunspor ve İsviçre'deki Lugano maçlarında süre alırken, Antalyaspor maçını yedek kulübesinde tamamlamıştı.

Beşiktaş - Sivasspor (Canlı anlatım) - 3

Ciro Immobile, Süper Lig'de Mario Gomez'den (Kasım 2015) bu yana Sivasspor'a iç sahada penaltı golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

Beşiktaş - Sivasspor (Canlı anlatım) - 4
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