Beşiktaş - Sivasspor (Canlı anlatım)
Beşiktaş, milli ara öncesinde Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş, Lugano maçının ardından Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor karşısında yeniden taraftarıyla buluşuyor.
Siyah-beyazlılarda ameliyat olan Necip Uysal'ın yanı sıra, özel izinli olan Vincent Aboubakar ve teknik ekip kararıyla Jean Onana kadroda yer almıyor.
YENİ TRANSFER SAHADA
Öte yandan Augsburg'dan Beşiktaş'a transfer olan Felix Uduokhai ise maça ilk 11'de başlıyor.
İLK 11
BEŞİKTAŞ: , Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Al-Musrati, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Immobile
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat Paluli, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Rey Manaj.
CANLI ANLATIM
1' Karşılaşma Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.
5' Beşiktaş'ta Ciro Immobile, Manaj'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
26' Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.
29' GOL! Ciro Immobile, kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirerek siyah-beyazlıları 1-0 öne geçirdi.
41' Sivasspor'da Murat Paululi, Masuaku'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
43' Sivasspor'da Uğur Çiftçi, Rafa Silva'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.
45' Karşılaşmada ilk yarı sonuna 5 dakika ilave süre eklendi.
45+5' Mücadelenin ilk yarısı 1-0'lık Beşiktaş üstünlüğüyle tamamlandı.