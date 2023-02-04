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Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Demir Grup Sivasspor'la deplasmanda karşılaşıyor. İlk yarı 1-0 Sivasspor üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarı devam ediyor. İşte maçtan öne çıkan notlar, 11'ler ve canlı anlatım...

Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 1

Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor karşısında. 

Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR hakemi ise Hakan Ceylan.

CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)

Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 2

Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.


Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 3

FERNANDES CEZALI

Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes  mücadelede görev almıyor. 

Ayrıca sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Redmond ve Salih Uçan forma giyemiyor. Rachid Ghezzal ise 3.5 ay sonra maç kadrosuna eklendi.

Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 4

Öte yandan Beşiktaş'ın hafta içinde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına çıktı. 

Sivas temsilcisinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.


Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 5

2 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.


Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 6

11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar

CANLI ANLATIM (TIKLA TAKİP ET)

Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 7

MÜCADELEDEN FOTOĞRAFLAR

Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 8
Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 9
Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 10
Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım) - 11

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