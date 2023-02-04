Beşiktaş Sivasspor deplasmanında (Canlı anlatım)

Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Sivasspor karşısında.
Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. VAR hakemi Mete Kalkavan, AVAR hakemi ise Hakan Ceylan.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.
FERNANDES CEZALI
Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes mücadelede görev almıyor.
Ayrıca sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Redmond ve Salih Uçan forma giyemiyor. Rachid Ghezzal ise 3.5 ay sonra maç kadrosuna eklendi.
Öte yandan Beşiktaş'ın hafta içinde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına çıktı.
Sivas temsilcisinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Charisis, Saiz, Gradel, Caicedo
Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Necip, Tayfur, N'Koudou, Cenk, Aboubakar