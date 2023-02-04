Beşiktaş Sivasspor deplasmanında: Öne çıkan notlar ve muhtemel 11'ler

Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor. Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor ise 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.
FERNANDES CEZALI
Karagümrük maçının ardından gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes yarın oynanacak mücadelede görev yapamayacak.
Ayrıca sakatlıkları bulunan Josef de Souza, Redmond ve Salih Uçan forma giyemeyecek. Rachid Ghezzal ise 3.5 ay sonra maç kadrosuna eklendi. Ghezzal, Sivasspor maçında yedekler arasında olacak.
Öte yandan Beşiktaş'ın hafta içinde kadrosuna kattığı Amir Hadziahmetovic, siyah-beyazlı takımdaki ilk maçına Sivas'ta çıkması bekleniyor.
Sivas temsilcisinde Beşiktaş maçı öncesinde savunmada görev yapan Murat Paluli, orta saha oyuncuları Fredrik Ulvestad ve Clinton N'Jie ile forvet Mustapha Yatabare'nin sakatlığı bulunuyor.
2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta Sivasspor karşılaşması öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ve Arthur Masuaku yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 24. haftadaki MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Goutas, Caner, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Charisis, Gradel, Yatabare
Beşiktaş: Mert, Rosier-Talha-Saiss-Masukau, Tayfur-Hadziahmetovic, Muleka-Dele Alli-Cenk, Aboubakar
HAVA VE SAHA ŞARTLARI DÜŞÜNDÜRÜYOR
Sivas'ta karşılaşmayı zorlaştıracak diğer önemli etmenler de saha ve hava şartları olacak. Saha zeminin kötü olmasından dolayı geçtiğimiz son iki iç saha maçını Kayseri ve Malatya'da oynayan Sivasspor'un sahası 1 aydır bakımdaydı. Saha zemini TFF yetkilileri tarafından hafta içinde denetlendi ve maç oynanabilir hale geldiği gerekçesiyle, Beşiktaş maçı 4 Eylül Stadı'na verildi. Sivaspor iç sahadaki son maçını 29 Aralık'ta oynamış ve zemin o tarihten itibaren bakıma alınmıştı.
Maç saatinde sıfırın altına düşecek hava şartları da Beşiktaş'ı zorlayacak bir diğer etken olacak. Maç saatinde hava sıcaklığının -3 derece olması bekleniyor.