Beşiktaş Sportif direktör Ceyhun Kazancı sezon sonu kalacak ve gidecek isimleri açıkladı

Kazancı Redmond’ın son durumuna da açıklık getirdi. Kazancı, “Nathan Redmond’ın takımda kalma ihtamali yüzde elli. Biz kalmasını istiyoruz. Kendisi de bizden memnun. Maddi konularda anlaşamadığımız bir durum olmaz. Fakat kararını henüz vermedi. Ailesi ile görüşecek. Eşinin doğum yapacak olması nedeniyle İngiltere’ye dönebilir.” dedi.



“Atiba Hutchinson gelecek yıl bizimle olmayacak." diyen Kazancı, "Kendisine güzel şekilde veda edeceğiz. Gelecek sezon teknik ekipte olması ile ilgili bir durum yok. Belki 1 yıl da Kanada’da oynar.” ifadelerini kullandı.