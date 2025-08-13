NTV.COM.TR

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekiplerinden St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş tur kapısını aralamıştı. İlk maçta Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham attığı 3 golle göz doldurmuştu. Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş taraftarı önünde St. Patrick's'i ağırlayacak. İlk maçta 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, rövanş maçında da taraftarların dikkatinde olan isim olacak. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off - 2

BEŞİKTAŞ-ST. PATRİCK'S MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 14 Ağustos Perşembe günü İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Antonio Nobre yönetecek.

İlk maçta deplasmanda 4-1 galip gelen siyah-beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off - 3

GÖZLER YİNE TAMMY ABRAHAM'DA OLACAK

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, St. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı.

Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, St. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in en büyük kozlarından biri.

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off - 4

BEŞİKTAŞ TAM KADRO SAHADA OLACAK

Siyah-beyazlı takımda, St. Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off - 5

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip.

İrlanda ekibi önünde siyah-beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra 2 farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek.

Siyah-beyazlıların 90 dakikayı üç farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek.

Öte yandan alacağı dört farklı her yenilgide Beşiktaş, Avrupa kupalarına veda edecek.

Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off - 6

BEŞİKTAŞ'IN PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLERİ

Siyah-beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, play-off turunda Astana (Kazakistan)-Lausanne (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

Lausanne, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi.

Play-off turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.

