Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş'ta hedef play-off
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında İrlanda ekiplerinden St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 4-1 mağlup eden Beşiktaş tur kapısını aralamıştı. İlk maçta Beşiktaş'ın yeni transferi Tammy Abraham attığı 3 golle göz doldurmuştu. Şimdi gözler rövanş maçına çevrildi. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş taraftarı önünde St. Patrick's'i ağırlayacak. İlk maçta 29 dakikada üç gol bularak "hat trick" yapan Abraham, rövanş maçında da taraftarların dikkatinde olan isim olacak. Peki, Beşiktaş-St. Patrick's rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?