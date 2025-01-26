Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor: Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Ligde çıkış arayan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...
Beşiktaş ligdeki deplasman galibiyeti hasretine son vermenin peşinde.
30 Eylül'den beri dış sahada kazanamayan Siyah beyazlılar, saat 16.00'da Antalyaspor'a konuk olacak
Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Avrupa Ligi'ndeki Bilbao galibiyetiyle moral bulan Solskjaer'in ekibi, 21. haftaya 31 puanla altıncı basamakta girdi.