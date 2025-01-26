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Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor: Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'a konuk oluyor. Ligde çıkış arayan siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ilk lig maçına çıkıyor. İşte kritik mücadeleye dair ayrıntılar ve ilk 11'ler...

Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor: Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu - 1

Beşiktaş ligdeki deplasman galibiyeti hasretine son vermenin peşinde.

30 Eylül'den beri dış sahada kazanamayan Siyah beyazlılar, saat 16.00'da Antalyaspor'a konuk olacak

Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Avrupa Ligi'ndeki Bilbao galibiyetiyle moral bulan Solskjaer'in ekibi, 21. haftaya 31 puanla altıncı basamakta girdi.

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Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor: Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu - 2

3 EKSİK

Beşiktaş'ta tedavileri süren Paulista, Tayyip Talha ve Necip kadroda yok.

Son 4 maçında yenilen ev sahibi Antalyaspor da çıkış arıyor.

Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Göztepe'ye yenilen Kırmızı Beyazlılar, küme düşme hattının 5 puan üzerinde.

Beşiktaş, Süper Lig'de çıkış arıyor: Antalyaspor maçı ilk 11'leri belli oldu - 3

İLK 11

Antalyaspor (Muhtemel): Piric, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Günay, Petrusenko, Kaluzinski, Samudio, Larsson, Van de Streek, Gaich

Beşiktaş: Mert; Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku; Al Musrati, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Semih 

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