Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında
Süper Lig'in ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan Beşiktaş, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak. İşte ayrıntılar ve Beşiktaş'ta son durum...
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.
Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.