Beşiktaş Süper Lig'in 26. haftasında İstanbulspor'u konuk ediyor: Maçtan notlar ve 11'ler

BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK



Siyah-beyazlılarda İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor.



Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.



Son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında dizine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç'un da sahada olması bekleniyor.