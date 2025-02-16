"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.
"BEŞİKTAŞ TAKIM RUHUYLA"
Şu çok net ki: Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeniden takım ruhu yakaladı. Futbolcuların vücut dili, kazanma arzusu ve ortaya koydukları mücadele üst üste gelen galibiyetlerin anahtarı. Dün hemen hemen hiç atak şansı bile vermediği Trabzonspor’a karşı Rafa Silva’nın çıkarken kaybettiği topla 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen yüksek tempo ve baskıyla oynayan Beşiktaş, kazanmayı hak eden taraftı. Dün Beşiktaş’ın en iyisi savunmada kusursuz oynayan, her ikili mücadeleyi kazanan Emirhan Topçu idi. Gedson Fernandes, Joao Mario ve Masuaku da takımın öne çıkanlarıydı.
Güntekin Onay | HÜRRİYET