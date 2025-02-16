NTV.COM.TR

"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından spor yazarları değerlendirmelerde bulundu.

"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi - 1

"BEŞİKTAŞ TAKIM RUHUYLA"

 Şu çok net ki: Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer ile birlikte yeniden takım ruhu yakaladı. Futbolcuların vücut dili, kazanma arzusu ve ortaya koydukları mücadele üst üste gelen galibiyetlerin anahtarı. Dün hemen hemen hiç atak şansı bile vermediği Trabzonspor’a karşı Rafa Silva’nın çıkarken kaybettiği topla 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen yüksek tempo ve baskıyla oynayan Beşiktaş, kazanmayı hak eden taraftı. Dün Beşiktaş’ın en iyisi savunmada kusursuz oynayan, her ikili mücadeleyi kazanan Emirhan Topçu idi. Gedson Fernandes, Joao Mario ve Masuaku da takımın öne çıkanlarıydı.

Güntekin Onay | HÜRRİYET

SPOR&SKOR HABERLERİ

"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi - 2

"SOLSKJAER'DEN DOĞRU TEŞHİS, HIZLI TEDAVİ"

"Geçtiğimiz hafta sonu Sivas-Beşiktaş maçı öncesi Norveçli teknik adam Solskjaer, aynen şu sözcükleri söylemişti Bein Sports mikrofonlarına: “Takımımın bu sezon oynadığı 20 kadar maçı izleme ve analiz etme fırsatı buldum. En büyük problem, geriden oyun kurarken çok kolay top kaybı yapmamız. Öncelikle o sorunu çözme adına orta sahada bir anlayış ve personel değişikliğine gittim.” Sivas maçında orta üçlüde Gedson, Oxlade ve Joao Mario’ya görev verdi Solskjaer. Beşiktaş sezonun en doyurucu deplasman oyunlarından birini oynadı orada. Gerçekten de özellikle birinci-ikinci bölge geçişinde pas yüzdesinin yüksekliği dikkat çekti. Aradan bir hafta geçti, teşhisinin doğruluğunun farkında olan Solskjaer, benzer bir kadro seçimiyle çıktı Trabzonspor maçına. Merkezde yine Gedson-Oxlade ikilisine görev verdi, 60’tan sonra Amir devam etti aynı role. Yine pas yüzdesi yüksek, yine üçüncü bölgeye örerek gidebilen bir Beşiktaş izledik. Üçüncü bölgede topu daha çok kanatlara taşıdılar, hücum aksiyonlarının başrollerinde Masuaku ve Rashica vardı genelde. Solskjaer’in teşhisi doğruydu, tedavisi de doğru. Beşiktaş pozitif bir değişim-dönüşüm içinde."

Uğur Meleke | HÜRRİYET

"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi - 3

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ"

"Dün akşam Beşiktaş karşısında çoğu zaman mahkum, bazen gücünü hissettiren, kalesinde çok pozisyon veren, ender de olsa yakaladığı fırsatları değerlendirmeye çalışan bir Trabzonspor vardı. Maçın her iki bölümünde müthiş baskı gördü Karadeniz ekibi. Direnme gücü yoktu. Çok pas hatası yaptı, hücuma çıkarken kaptırdığı her top tehlikeye dönüştü. Ligde zirvenin uzak ara gerisinde kalan iki takımın taraftar nezdinde yarattığı hayal kırıklığının giderilmesi adına bu tarz maçlar fırsattır. Değerlendiren taraf Beşiktaş oldu. Trabzonspor maçı en az bir puanla geçebilirdi. Lakin, sadece pabucun pahalı olduğunu anladıkları son dakikalarda değil, maçın her anında aynı hırsla ve istekle mücadele edeceksin. Kenara alınıncaya dek takımı on kişi bırakan Ozan Tufan’a tahammül etmeyeceksin. Savunmanın üzerine bu kadar yük binerken, orta sahanı dirençli tutacak tercihler yapacaksın. Hücum organizasyonlarını elindeki silahlara göre kurgulayacaksın. Özeti şudur; Trabzonspor bunları yapamadı ve kaybetti."

Cemal Ersen | MİLLİYET

"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi - 4

"MAÇ SEÇMESE ZİRVEDE YER ALIRDI"

"Büyük maçları kazanan bir Beşiktaş var farkında mısınız? Yani okyanusu geçiyor ama derede boğuluyor.. Oysa şu büyük maçlarda oynadığı oyunu sezon başından beri sergilese herhalde şu anda Galatasaray ve Fenerbahçe yalnız kalmazdı.. Takım büyük maçları seviyor ama rakip zayıfsa havlu atıyor! Beşiktaş ikinci devre gaza bastı.. Bakın buradaki en önemli şey taraftardı.. Masuaku'nun ilk golde hata yapan Rafa Silva'ya golü attırması Beşiktaş'ı kendine getirdi.. Rafa Silva'nın vuruşu harikaydı.. Beşiktaş çok önemli bir maçı kazandı."

Murat Özbostan | SABAH

"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi - 5

"SADECE GOL YETMEZ"

"Beşiktaş, maça ön alan baskısı ile tempolu başladı. Oyunu sürekli karşı alana yıktılar. Fakat hiç ummadıkları bir anda Rafa Silva'nın büyük hatasıyla skor dezavantajına düştüler. Bu şok gol, Beşiktaş'ı biraz durağan hale getirdi. Bunda en önemli etken de Trabzonspor'un direncinin artmasıydı. Solskjaer bana göre Beşiktaş'a çok faydalı olacak. Takımın sahada bir kimliği vardı. Chamberlain'in çok iyi futbolcu olduğunu biliyor. Ve onu ufak ufak kazanmaya çalışıyor. Joao Mario'yu ilk defa Benfica'daki performansında gözlemledim. Bana göre dün yine Gedson, her zamanki gibi dinamoydu. Rashica da faydalıydı. Bakalım eğer Solskjaer fiziki gücü bitmiş Immobile'yi de kazanırsa kendisini kutlamak gerekir. Bana göre şu anda Trabzonspor'un hücumu aktif hale getiren tek isim Nwakaeme... O da sakat. Banza ise gol atıyor. Ancak onun dışında hiçbir şey yapmıyor."

Ömer Üründül | SABAH

DAHA FAZLA GÖSTER