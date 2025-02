"Beşiktaş takım ruhuyla" | Spor yazarlarından Beşiktaş - Trabzonspor değerlendirmesi

"ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİ"

"Dün akşam Beşiktaş karşısında çoğu zaman mahkum, bazen gücünü hissettiren, kalesinde çok pozisyon veren, ender de olsa yakaladığı fırsatları değerlendirmeye çalışan bir Trabzonspor vardı. Maçın her iki bölümünde müthiş baskı gördü Karadeniz ekibi. Direnme gücü yoktu. Çok pas hatası yaptı, hücuma çıkarken kaptırdığı her top tehlikeye dönüştü. Ligde zirvenin uzak ara gerisinde kalan iki takımın taraftar nezdinde yarattığı hayal kırıklığının giderilmesi adına bu tarz maçlar fırsattır. Değerlendiren taraf Beşiktaş oldu. Trabzonspor maçı en az bir puanla geçebilirdi. Lakin, sadece pabucun pahalı olduğunu anladıkları son dakikalarda değil, maçın her anında aynı hırsla ve istekle mücadele edeceksin. Kenara alınıncaya dek takımı on kişi bırakan Ozan Tufan’a tahammül etmeyeceksin. Savunmanın üzerine bu kadar yük binerken, orta sahanı dirençli tutacak tercihler yapacaksın. Hücum organizasyonlarını elindeki silahlara göre kurgulayacaksın. Özeti şudur; Trabzonspor bunları yapamadı ve kaybetti."

Cemal Ersen | MİLLİYET