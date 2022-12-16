Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Biz bir aileyiz, iyi bir ekibiz. Olumsuzluklarla bunu aşağıya çekmek istemiyoruz. Şu anda kimseyi gönderemeyiz. Geleceği de bilmiyoruz. Bugün bir oyuncumuz sakatlandı, Saiss sakat, kim oynayacak bilemeyiz. Benim beğendiğim, beğenmediğim diye bir şey yok. Ben o kararı veremiyorum daha. Çünkü orada biri oynayacak. Bunları kendi içimizde çözmeye çalışarak bu dönemi böyle aşacağız. Eldeki en iyi oyuncularla sahaya çıkmaya çalışacağız” dedi.
“Kampımız tamamlanıyor. Bu dönem içinde şu ana kadar 15 antrenman yaptık, 3 de müsabaka oynadık” diyen Güneş, “Takımın genel durumunu görmek istedik. Bu arada eksik ve sakatlarımız vardı. Kamp döneminde grip sebebiyle bazı arkadaşlarımız takımdan 2-3 gün uzak kaldı. Genelde bütün çalışmalar iyi geçti. Günde ortalama 2 idman yaptık. Fiziksel bir altyapı oluşturmaya ve taktik düşüncemiz ile oyun felsefemizi anlatmaya çalıştık” diye konuştu.
“DAHA ÇOK İSTERSEK ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”
“Başlangıca göre iyiyiz ama bana göre hala işin başındayız” diyen tecrübeli teknik adam, “Biraz daha dikkatli olup, daha çok istersek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın oyun yapısına göre oyun arayışlarımızı burada deneme şansımız oldu. Oyuncuları değişik mevkilerde, sistemi ise kendi içinde değiştirerek oynamayı denedik. Arkadaşlarımızın da buna olumlu cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemiyorum çünkü hazırlık maçının sonuç olarak anlamı yok ama oyun olarak anlamı var. Oyunun ikinci yarılarında kopmalar oluyor. Bunun fiziksel kadar alışkanlıktan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
“SAISS SAKATLANDI, DURUMUNU BİLMİYORUZ”
Maçı kazanmaya yönelik düşünen, rakibe oyununu kabul ettiren bir takım olmak istediklerini vurgulayan Güneş, “Taraftarın beklentisinin yüksek olduğunu biliyorum. Kazanma anlayışı ve duygusunu yansıtmak zorundayız. Milli maçta Romain Saiss sakatlandı, durumunu bilmiyoruz. Tayyip Talha, şanssız bir çarpışma geçirdi. İnşallah kaşındaki yarılma dışında ciddi bir şey olmaz. Josef artık idmanlara katılıyor ama eksikliği var" şeklinde konuştu.
Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ghezzal'ın durumu belli, şubat başı veya sonu ama iyi gidiyor çalışmaları. Oğuzhan da yeni düzeldi, omzu sakattı. Tayyip'e bakacağız. Saiss ile ilgili bize bilgi gelmedi. Birinci derece yırtıktı ama üstüne gidersen bu ikinci, üçüncü dereceye çıkar. Sakatlıkta oyuncuyu sahaya koyduğunuz zaman hem randımanı düşüp hem sakatlığı büyüyorsa bu çok kötü bir karardır. Sezon sonu olur iyileşme durumu olur onu anlarım ama hem takıma katkısı olmadı, hem kendine, hem bize. Herkese zararı olduğu görünüyor. Raporu alınca buna bakacağız.”