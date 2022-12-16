Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'ten Romain Saiss, Josef de Souza ve Rachid Ghezzal açıklaması

“DAHA ÇOK İSTERSEK ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM”



“Başlangıca göre iyiyiz ama bana göre hala işin başındayız” diyen tecrübeli teknik adam, “Biraz daha dikkatli olup, daha çok istersek çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş'ın oyun yapısına göre oyun arayışlarımızı burada deneme şansımız oldu. Oyuncuları değişik mevkilerde, sistemi ise kendi içinde değiştirerek oynamayı denedik. Arkadaşlarımızın da buna olumlu cevapları vardı. Maç sonuçlarına bakarak takımı değerlendirmek istemiyorum çünkü hazırlık maçının sonuç olarak anlamı yok ama oyun olarak anlamı var. Oyunun ikinci yarılarında kopmalar oluyor. Bunun fiziksel kadar alışkanlıktan olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.