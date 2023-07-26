Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekiplerinden Tirana'yı sahasında ağırlayacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına Tirana karşısında çıkacak olan Beşiktaş, kendi evinde kazanarak, rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Tirana ile kozlarını paylaşacak. Arnavutluk temsilcilerine karşı bugüne kadar 4 maç yapan Beşiktaş oynadığı maçların hepsini kazanmıştı. Peki, Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?