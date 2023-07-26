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Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Arnavutluk ekiplerinden Tirana'yı sahasında ağırlayacak. Yeni sezon öncesi ilk resmi maçına Tirana karşısında çıkacak olan Beşiktaş, kendi evinde kazanarak, rövanş maçı öncesi avantajı eline almak istiyor. Peki, Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet - 1

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Beşiktaş, taraftarı önünde Tirana ile kozlarını paylaşacak. Arnavutluk temsilcilerine karşı bugüne kadar 4 maç yapan Beşiktaş oynadığı maçların hepsini kazanmıştı.  Peki, Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet - 2

BEŞİKTAŞ-TİRANA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında 27 Temmuz Çarşamba günü sahasında Arnavutluk temsilcisi Tirana ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Alman hakem Daniel Schlager'in yöneteceği karşılaşma, S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

Rövanş mücadelesi ise 3 Ağustos Perşembe günü Arnavutluk'un başkenti Tiran'da oynanacak.

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet - 3

BEŞİKTAŞ ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.

Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.

2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet - 4

HAZIRLIK MAÇLARINDA 2 GALİBİYET 1 BERABERLİK

Beşiktaş, 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında 3 özel maç oynadı.

Siyah-beyazlılar, Almanya'da gerçekleştirilen kamp sürecinde çıktığı bu müsabakalarda 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı.

Fransa temsilcisi Strasbourg (2-1) ile Macaristan ekibi Mezökövesd Zsory'yi (4-0) mağlup eden Beşiktaş, Almanya'nın Augsburg (1-1) takımıyla da berabere kaldı.

Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet - 5

BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADRO LİSTESİ

Siyah-beyazlı ekipte yeni transferler Daniel Amartey, Emrecan Bulut ve Jean Onana UEFA listesinde yer aldı.

Sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ile Tayyip Talha Sanuç ise listeye dahil edilmedi. Ameliyat edilen Emrecan Uzunhan da listede yer almasına rağmen uzun süre sahalarda uzak kalacak.

Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede bulunan futbolcular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran

Defans: Francisco Montero, Onur Bulut, Omar Colley, Daniel Amartey, Emrecan Uzunhan, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Umut Meraş

Orta saha: Salih Uçan, Atakan Kerem Kesgin, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Jean Onana, Gedson Fernandes, Emrecan Bulut

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