Beşiktaş-Tirana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi eleme turunda hedef galibiyet

BEŞİKTAŞ ARNAVUTLUK TEMSİLCİLERİNE KARŞI ÜSTÜN

Beşiktaş, Avrupa kupalarında Arnavutluk temsilcileriyle oynadığı 4 maçı da kazandı.



Siyah-beyazlı ekip, 1986-1987 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşı karşıya geldiği Dinamo Tiran'ı 2-0 ve 1-0'lık skorlarla yenerek saf dışı bıraktı.



2015-2016 sezonunda ise UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında Skenderbeu ile mücadele eden Beşiktaş, rakibini 1-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardı.