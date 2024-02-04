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Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Trabzonspor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş, Trabzonspor karşısında kazanarak 3. sıraya yükselmek istiyor. Dev mücadele öncesi her iki takımın da muhtemel 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu) - 1

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain gibi isimlerden yararlanamayacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu) - 2

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesini hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu) - 3

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Zainutdinov, Demir Ege Tıknaz, Amartey, Rashica, Gedson, Semih Kılıçsoy, Muleka

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Berat Özdemir, Mendy, Visca, Bardhi, Trezeguet, Enis Destan

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu) - 4

İKİ TAKIMIN SON DURUMU

Ligde oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 36 puanla 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 3 karşılaşmada fileleri havalandıramayan siyah-beyazlılar, hanesine de 1 puan yazdırabildi. Beşiktaş, sezonun ilk yarısında 3-0 yenildiği Trabzonspor'u mağlup ederek rövanşı almaya ve üçüncü basamağa yükselmeye çalışacak.

Oynadığı maçların 11'ini kazanan, 4'ünde berabere kalan ve 8'inden yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 37 puanla 3. sırada bulunuyor. Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 3 müsabakada rakiplerine mağlup oldu.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu) - 5

BEŞİKTAŞ'TA 6 İSİM YOK

Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic, kadroda yer alamayacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku da maçta görev yapamayacak.

Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu) - 6

SAHASINDA SON 5 MAÇIN 1'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 5 lig müsabakasının sadece birini kazanabildi.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 5 maçta Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, tek galibiyetini ise VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 üstünlük kurarak aldı.

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