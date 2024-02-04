Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler belli oldu)

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain gibi isimlerden yararlanamayacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde kazanmak ve yeniden çıkışa geçmek istiyor. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?