Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'ın Samsunspor'u yenmesi sonrası galibiyet halinde üçüncü sıraya yükselme şansı elde eden siyah-beyazlılar Dolmabahçe'de 2-0 kaybetti. Geçen haftaki Kasımpaşa beraberliği sonrası üçüncülük fırsatını kaçıran Beşiktaş'ta taraftar uzun süre futbolcuları protesto etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...
Beşiktaş üçüncülük hedefiyle, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.
Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı.
İlk 11'de başlayan Ernest Muçi maça devam edemedi. Sakatlık yaşayan oyuncunun yerine Joao Mario oyuna girdi.
Galatasaray'ın Samsunspor'u yenmesi sonrası galibiyet halinde üçüncülük şansı elde eden siyah-beyazlılar Dolmabahçe'de 2-0 kaybetti.
Geçen haftaki Kasımpaşa beraberliği sonrası üçüncülük fırsatını kaçıran Beşiktaş'ta taraftar uzun süre futbolcuları protesto etti.