Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto

ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.

Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.