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Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Galatasaray'ın Samsunspor'u yenmesi sonrası galibiyet halinde üçüncü sıraya yükselme şansı elde eden siyah-beyazlılar Dolmabahçe'de 2-0 kaybetti. Geçen haftaki Kasımpaşa beraberliği sonrası üçüncülük fırsatını kaçıran Beşiktaş'ta taraftar uzun süre futbolcuları protesto etti. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkanlar...

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 1

Beşiktaş üçüncülük hedefiyle, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırladı.

Karşılaşmada hakem Cihan Aydın düdük çaldı.

İlk 11'de başlayan Ernest Muçi maça devam edemedi. Sakatlık yaşayan oyuncunun yerine Joao Mario oyuna girdi.

Galatasaray'ın Samsunspor'u yenmesi sonrası galibiyet halinde üçüncülük şansı elde eden siyah-beyazlılar Dolmabahçe'de 2-0 kaybetti.

Geçen haftaki Kasımpaşa beraberliği sonrası üçüncülük fırsatını kaçıran Beşiktaş'ta taraftar uzun süre futbolcuları protesto etti. 

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Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 2

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri kaydeden Yusuf Sarı kariyerinin ilk frikik golünü attı.

Beşiktaş maçın ardından 48 puanda kaldı ve 4. sırada yer aldı.

Başakşehir ise 45 puana yükselerek 5. sıradaki Eyüpspor'la arasında puan farkını 2'ye Beşiktaş'la ise 3'e indirdi.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

26' Beşiktaş'ta sakatlanan Ernest Muçi yerini Joao Mario'ya bıraktı.

45' İlk yarı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ DEVRE

46' Beşiktaş'ta Onur oyuna girerken Salih kenara geldi. 

62' Konuk ekip Başakşehir Yusuf Sarı'nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti. 

66' Başakşehir’de Brnic’in yerine Figueiredo oyunda.

72' Piatek'in golü faul nedeniyle geçersiz sayıldı.

76' Yusuf Sarı frikikten attığı golle hem takımının hem kendisinin ikinci golünü attı. 

90' Mücadele sona erdi.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 4

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah beyazlılarda Necip Uysal, Emirhan Topçu, Zaynutdinov, Uduokhai ve Ricardo'nun sakatlıkları sürüyor.

Tayyip Talha Sanuç ve Semih Kılıçsoy ise kırmızı kart cezalısı.

4 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Masuaku ve Immobile sarı kart ceza sınırındaydı. 

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 5

ÜÇ DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ligde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ilk 11'ine göre üç değişiklik yaptı.

Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan Joao Mario ve Ciro Immobile'yi yedek kulübesine çekerken aynı mücadelede sakatlanan Emirhan Topçu ise kadroda yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.

Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda savunmanın sağında Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 6

SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 7

CHAMBERLAİN SAĞ BEK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıkları, Tayyip Talha Sanuç ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

Takımla çalışmalara başlayan ancak maç eksiği bulunan kaptan Necip Uysal da maç kadrosunda bulunmuyor.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 8

HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 9

IMMOBİLE YİNE KULÜBEDE

Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, RAMS Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı.

Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, geçen hafta Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.

Beşiktaş üçüncülük fırsatını kaçırdı: Dolmabahçe'de protesto - 10

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Mert, Svensson, Paulista, Masuaku, Gedson, Salih, Chamberlain, Rashica, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

Başakşehir:

Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Yusuf, Kemen, Crespo, Brnic, Piatek.

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