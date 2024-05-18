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Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen ve ligde kalma mücadelesi veren takımların oynadığı 7 maç aynı anda başladı. Beşiktaş, sahasında küme düşme potasında bulunan Hatayspor ile berabere kalırken, Trabzonspor ise Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek lig 3.'lüğünü garantiledi. İşte Süper Lig'de 37. haftada oynanan 7 maçın sonuçları ve küme potasında güncel puan durumu...

Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları - 1

BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI

Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar 56 puanla 5. sırada yer aldı.

Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ise 38 puanla 17. sırada yer aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı. 

Karşılaşmayı Beşiktaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak organizasyonuyla Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk da takip etti.

19 MAYIS’A ÖZEL KOREOGRAFİ

Beşiktaş’ta taraftarlar karşılaşma öncesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı tribünde koreografi açtı.

Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgari’nin fotoğraflarının yer aldığı koreografide ‘Kurtuluşun meşalesi, Beşiktaş’ta yakıldı’ ifadeleri kullanıldı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları - 2

TRABZONSPOR 3.'LÜĞÜ GARANTİLEDİ

Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 3.'lüğü garantiledi. 

Bordo-mavililere bu sezon ligdeki 7. golünü Başakşehir'e atan Paul Onuachu, 2010/11'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Oscar Cardozo'yu yakaladı (7 gol; 2014/15).

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 64 puanla 3. sırada yer alırken, Başakşehir ise 58 puanla 4. sırada yer aldı.

Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları - 3

SÜPER LİG'DE GECENİN SONUÇLARI

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında gecenin diğer sonuçları şöyle;

Rizespor 0 - 0 Kasımpaşa

Gaziantep 3 - 1 Fatih Karagümrük

Kayserispor 2 - 2 Konyaspor

Ankaragücü 0 - 0 Pendikspor

Samsunspor 1 - 1 Alanyaspor 

Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları - 4

KÜME HATTI ALEV ALDI

Küme hattında güncel puan durumu ise şöyle;

13- Kayserispor | 42 Puan

14- Gaziantep FK | 41 Puan

15- Konyaspor | 41 Puan

16- MKE Ankaragücü | 40 Puan

17 - Hatayspor | 38 Puan

18 - Fatih Karagümrük | 37 Puan

19 - Pendikspor | 37 Puan 

20 - İstanbulspor | 16 Puan

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