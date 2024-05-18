Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Avrupa kupalarını hedefleyen ve ligde kalma mücadelesi veren takımların oynadığı 7 maç aynı anda başladı. Beşiktaş, sahasında küme düşme potasında bulunan Hatayspor ile berabere kalırken, Trabzonspor ise Başakşehir'i deplasmanda mağlup ederek lig 3.'lüğünü garantiledi. İşte Süper Lig'de 37. haftada oynanan 7 maçın sonuçları ve küme potasında güncel puan durumu...
BEŞİKTAŞ BERABERE KALDI
Beşiktaş, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlılar 56 puanla 5. sırada yer aldı.
Kümede kalma mücadelesi veren Hatayspor ise 38 puanla 17. sırada yer aldı ve ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Karşılaşmayı Beşiktaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ortak organizasyonuyla Hatay'dan gelen 30 depremzede çocuk da takip etti.
19 MAYIS’A ÖZEL KOREOGRAFİ
Beşiktaş’ta taraftarlar karşılaşma öncesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle kapalı tribünde koreografi açtı.
Mustafa Kemal Atatürk, annesi Zübeyde Hanım, kardeşi Makbule Hanım ve Beşiktaş’ın kurucularından Ahmet Fetgari’nin fotoğraflarının yer aldığı koreografide ‘Kurtuluşun meşalesi, Beşiktaş’ta yakıldı’ ifadeleri kullanıldı.