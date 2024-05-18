Beşiktaş uzatmalarda 1 puana razı oldu: Süper Lig'de gecenin sonuçları

TRABZONSPOR 3.'LÜĞÜ GARANTİLEDİ

Avrupa yolunda emin adımlarla ilerleyen Trabzonspor ise deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek Süper Lig'de 3.'lüğü garantiledi.

Bordo-mavililere bu sezon ligdeki 7. golünü Başakşehir'e atan Paul Onuachu, 2010/11'den bu yana Trabzonspor formasıyla bir sezondaki en yüksek sayının sahibi olan Oscar Cardozo'yu yakaladı (7 gol; 2014/15).

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 64 puanla 3. sırada yer alırken, Başakşehir ise 58 puanla 4. sırada yer aldı.