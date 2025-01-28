Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı

İngiltere'de ara transfer döneminin bitmesine altı gün kala Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son olarak Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Fulham maçı sonrası yaptığı açıklamalarda Rashford'ı elden çıkarma ihtimallerini daha da zora sokmuş olabilir.

Portekizli çalıştırıcı, galibiyetin ardından Rashford’a beklenmedik bir şekilde sert çıktı ve İngiliz forvet yerine 63 yaşındaki kaleci antrenörü Jorge Vital’i sahaya sürmenin daha iyi olacağını söyledi.