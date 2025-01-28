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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı

Devre arasında Manchester United'dan ayrılmak isteyen Marcus Rashford'ın Türkiye'den gelen tekliflerle ilgili kararı ortaya çıktı. Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim ise 11 maçtır kadro dışı bıraktığı İngiliz oyuncuyla ilgili, 63 yaşındaki kaleci antrenörü Jorge Vital’i sahaya sürmenin daha iyi olacağını söyledi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı - 1

İngiltere'de ara transfer döneminin bitmesine altı gün kala Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Son olarak Kırmızı Şeytanlar'ın teknik direktörü Ruben Amorim, Fulham maçı sonrası yaptığı açıklamalarda Rashford'ı elden çıkarma ihtimallerini daha da zora sokmuş olabilir.

Portekizli çalıştırıcı, galibiyetin ardından Rashford’a beklenmedik bir şekilde sert çıktı ve İngiliz forvet yerine 63 yaşındaki kaleci antrenörü Jorge Vital’i sahaya sürmenin daha iyi olacağını söyledi.

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı - 2

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNDEYDİ

Rashford’un transferiyle ilgili Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiaları bulunuyordu.

Eski United teknik direktörleri Ole Gunnar Solskjaer ve Jose Mourinho’nun sırasıyla Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi çalıştırdığı Türkiye seçeneği gündeme geldi.

Ancak Rashford’un daha önce Suudi Arabistan’dan gelen cazip teklifleri reddettiği ve Türkiye’ye gitme fikrine de pek sıcak bakmadığı öğrenildi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı - 3

11 MAÇTIR KADRO DIŞI

Rashford, son 11 maçta kadroya alınmadı ve Amorim ile arasındaki ilişki geri dönülemez bir noktaya gelmiş gibi görünüyor.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı - 4

DORTMUND VE BARCELONA İSTİYOR

Rashford’u sezon sonuna kadar kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Borussia Dortmund ve Barcelona öne çıkıyor.

Ancak Rashford’un haftalık 315.000 sterlinlik maaşı büyük bir engel oluşturuyor ve Amorim'in yorumlarının United'ın uygun bir anlaşma yapmasını daha da zorlaştıracağına dair endişeler var.

Kulüp, Rashford’un transferi gerçekleşirse, transferden önce maaşının bir kısmını ödemek zorunda kalacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin gündemindeydi: Rashford'ın Türkiye kararı ortaya çıktı - 5
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