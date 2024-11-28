Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı
Beşiktaş ve Galatasaray aynı saatte 20.45'te başlayan maçlarla Avrupa sınavına çıktı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabakada 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar ve maçlardan öne çıkanlar...
Türk temsilcileri Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa sınavına çıktı.
İki Süper Lig'in ekibinin maçları aynı saatte 20.45'te başladı.