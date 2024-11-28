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Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı

Beşiktaş ve Galatasaray aynı saatte 20.45'te başlayan maçlarla Avrupa sınavına çıktı. Siyah beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı. Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabakada 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İşte ayrıntılar ve maçlardan öne çıkanlar...

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 1

Türk temsilcileri Beşiktaş ve Galatasaray Avrupa sınavına çıktı.

İki Süper Lig'in ekibinin maçları aynı saatte 20.45'te başladı.

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Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 2

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi.

Siyah beyazlılar, güvenlik tedbirleri nedeniyle Macaristan'da seyircisiz oynadı. 

Debrecen şehrindeki karşılaşmayı İtalyan hakem Simone Sozza yönetti.

Siyah beyazlılar, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile tarafsız sahada karşı karşıya geldi. Maçı 3-1'lik skorla İsrail temsilcisi kazandı. 

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 3

İSRAİLLİ FUTBOLCUDAN PROVOKASYON

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde tarafsız sahada karşılaştığı Maccabi Tel Aviv maçında siyah beyazlılara gol atan İsrailli futbolcu Gavriel Kanichowsky provokatif bir eylemde bulundu. Tepki çeken hareket sonrası gözle UEFA'ya çevrildi.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 4

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

19' Beşiktaş'ta sakatlık yaşayan Paulista'nın yerine Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

23'  Kanichowsky İsrail ekibini 1-0 öne geçirdi.

38'  Rafa Silva'nın golüyle Beşiktaş 1-1'lik beraberliği yakaldı.

40' Sarı kart gören Masuaku, Bodo Glimt maçında cezalı duruma düştü.

İKİNCİ DEVRE

Beşiktaş ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı.  Uduokhai, Joao Mario, Rashica yerine  Tayyip Talha Sanuç, Salih ve Ndour oyuna girdi. 

70' Beşiktaş penaltı kazandı. Immobile penaltıyı kaçırdı.

80' Patati'nin golüyle Maccabi Tel Aviv farkı ikiye çıkardı. 

90+5 Mücadele sona erdi.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 5

BEŞİKTAŞ HEYETİ, İSRAİLLİLERLE BİR ARAYA GELMEDİ

Beşiktaşlı yöneticiler karşılaşmayı İsrail ekibinin yöneticileriyle bir arada seyretmek istemedi.

UEFA'ya konuyla ilgili talepte bulunan siyah-beyazlılar için farklı bir loca açılırken Beşiktaş yönetimi, İsraillilerle bir araya gelmedi ve iki kulübün yetkilileri mücadeleyi farklı alanlardan takip etti.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 6

TEK EKSİK

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Ernest Muçi forma giyemedi. 

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 7

2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, hafta sonu Göztepe ile oynanan maçın kadrosuna göre 2 değişiklik yaptı.

Göztepe karşılaşmasına 11'de başlayan Emirhan Topçu ve Al Musrati'yi kulübeye çeken siyah-beyazlı teknik adam, iki oyuncunun yerine Joao Mario ile Ciro Immobile'ye forma verdi.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 8

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku; Joao Mario, Gedson; Rashica, Rafa Silva, Semih, Immobile

Maccabi Tel Aviv: Mishpati, Lemkin, Stajic, Shlomo, Jehezkel, Peretz, Overeem, Kanichowsky, Davida, Patati, Turgeman

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 9

GALATASARAY

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. 

AFAS Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Horatiu Fesnic yönetti.

Galatasaray ise Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk oldu. Müsabakada 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 

Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki namağlup serisine devam etti.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 10

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

2' Ev sahibi ekip Az Alkmaar erken gelen golle
1-0 öne geçti.

43' Osimhen'in golüyle sarı kırmızılılar 1-1'i yakaladı. 

İKİNCİ DEVRE

Galatasaray ikinci yarıya değişiklikle başladı. Nelsson yerine Metehan Baltacı oyuna dahil oldu. 

75' Abdülkerim Bardakcı direğe takıldı.

90+2' Smit ikinci sarı karttan atıldı. AZ Alkmaar 10 kişi kaldı. 

90+3' Osimhen’in golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+5 Mücadele sona erdi. 

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 11

3 EKSİK

Sakatlıkları bulunan Icardi, Jakobs ve Kaan Ayhan forma giyemedi. Sallai de Uefa listesinde bulunmadığı için süre alamadı.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 12

BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Sipay Bodrum FK maçındaki ilk 11'e göre bu karşılaşmada 3 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Roland Sallai'den ismi UEFA listesinde yer almadığı için yararlanamadı. Buruk, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Kaan Ayhan ile Metehan Baltacı'ya da 11'de yer vermedi. Okan Buruk, bu oyuncuların yerine Davinson Sanchez, Victor Nelsson ve Michy Batshuayi'yi ilk 11'de sahaya çıkardı.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 13

YİNE 3-4-1-2 SİSTEMİ

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu karşılaşmaya da sahaya Sipay Bodrum FK maçındaki 3-4-1-2 sistemiyle çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasındaki Elfsborg maçına 3-4-1-2 formasyonuyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, Tottenham ve Sipay Bodrum FK maçlarında da bu dizilişi tercih etti.

"Cimbom" bu formasyonu Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a karşı da bozmadı.

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 14

İLK 11'LER

Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester, Lahdo, Van Bommel, Parrott

Galatasaray: Muslera, Sanchez-Nelsson-Abdülkerim, Barış-Torreira-Sara-Yunus, Mertens, Batshuayi-Osimhen

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 15

MAÇLARDAN DİĞER KARELER

Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 16
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 17
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 18
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 19
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 20
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 21
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 22
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 23
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 24
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 25
Beşiktaş ve Galatasaray maçlarından galibiyet çıkmadı - 26
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