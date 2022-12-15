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Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova

Beşiktaş, hazırlık maçında Bitexen Giresunspor'u 5-3 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini 30 ve 46'ncı dakikalarda Fernandes, 45'inci dakikada penaltıdan N'Koudou, 70'inci ve 86'ncı dakikalarda da Cenk Tosun kaydetti. Giresunspor'un gollerini ise 51'inci dakikada Serginho, 80'inci dakikada Doğan Can ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Savicevic attı. Karşılaşmanın 54'üncü dakikasında ise kafa kafaya çarpışan Tayyip Talha Sanuç ile Kadir Seven mücadeleye devam edemedi.

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 1

Dünya Kupası nedeniyle çalışmalarını Antalya'nın Belek turizm merkezinde sürdüren Beşiktaş, kampın son hazırlık maçında Bitexen Giresunspor ile mücadele etti. Konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen maçta hakem Sarper Barış Saka düdük çaldı. Saka'nın yardımcılıklarını Serhat Sağır ile Şaban Karadereli üstlendi. 


Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 2

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahaya şu 11'le çıktı: "Ersin, Rosier, Welinton, Tayyip, Umut, Hutchinson, Salih, Redmond, Fernandes, N'Koudou, Muleka."


Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 3

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise şu 11'le sahada yer aldı: "Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Navarrete, Campuzano, Kuwas, Serginho, Sainz Eguskiza, Bajic."


Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 4

Beşiktaş'ın gollerini 30 ve 46'ncı dakikalarda Fernandes, 45'inci dakikada penaltıdan N'Koudou, 70'inci ve 86'ncı dakikalarda da Cenk Tosun kaydetti.

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 5

Giresunspor'un gollerini ise 51'inci dakikada Serginho, 80'inci dakikada Doğan Can ve 90'ıncı dakikada penaltıdan Savicevic attı.


Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 6

İKİ OYUNCU SAKATLANDI

Öte yandan 54'üncü dakikada Siyah-beyazlı oyuncu Tayyip ile Giresunspor'dan Kadir Seven, ceza sahası içinde yaşanan bir pozisyonda çarpıştı. İki oyuncunun ilk tedavileri saha içinde yapılırken, mücadele 2 dakika durdu. Tayyip'in kaşı açılırken, Kadir'in kafasına bandaj yapıldı. İki oyuncu mücadeleye devam edemedi.


Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 7

ŞENOL GÜNEŞ 10 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Giresunspor ile oynanan hazırlık maçında 10 değişiklik yaptı. 46'ncı dakikada Salih Uçan'ın yerine Necip Uysal, Atiba'nın yerine Dele Alli, Ersin'in yerine Mert Günok oyuna girdi. 59'uncu dakikada ise Tayyip'in yerine Kerem Atakan, Redmond'un yerine Montero, N'Koudou'nun yerine de Cenk Tosun maça dahil oldu.

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 8

66'ncı dakikada da Umut Meraş'ın yerine Tayfur, Fernandes'in yerine Josef, 77'nci dakikada Muleka'nın yerine de Masuaku oyuna girdi. Son olarak 84'üncü dakikada da Rosier, yerini Semih'e bıraktı. Mücadelede Welinton ise 90 dakikada sahada yer aldı.

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 9

HAKAN KELEŞ 9 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise 9 değişiklik tercih etti. Keleş, 46'ncı dakikada Navarrete'nin yerine Görkem Sağlam'a, Kuwas'ın yerine Savicevic'e, Alper'in yerine Kadir Seven'e görev verdi.

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 10

57'nci dakikada Campuzano'nun yerine de Talha Ulvan, Bajic'in yerine de Oğulcan Çağlayan, sakatlanan Kadir Seven'in yerine de Murat Cem Akpınar oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada Serginho'nun yerine Rahmetullah, Eguskiza'nın yerine de Doğan Can Davas maça dahil olurken, 82'nci dakikada Arias'ın yerine Mert Han Kurt görev yaptı.

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 11

İşte Beşiktaş-Giresunspor maçından yansıyan diğer kareler...

Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 12
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 13
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 14
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 15
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 16
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 17
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 18
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 19
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 20
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 21
Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova - 22

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