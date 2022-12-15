Beşiktaş ve Giresunspor'dan Antalya'da 8 gollü prova

57'nci dakikada Campuzano'nun yerine de Talha Ulvan, Bajic'in yerine de Oğulcan Çağlayan, sakatlanan Kadir Seven'in yerine de Murat Cem Akpınar oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada Serginho'nun yerine Rahmetullah, Eguskiza'nın yerine de Doğan Can Davas maça dahil olurken, 82'nci dakikada Arias'ın yerine Mert Han Kurt görev yaptı.