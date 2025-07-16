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Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı?

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık maçında Avusturya ekiplerinden Wolfsberger ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Orkun Kökçü'nün de takıma dahil olmasıyla birlikte siyah beyazlı ekibin bu sezon sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Heyecan dolu müsabaka öncesinde ise Orkun Kökçü'nün Wolfsberger karşısında forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı?

Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı? - 1

2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Oynadığı ilk iki hazırlık maçında 1 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, Wolfsberger karşısında kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Orkun Kökçü oynayacak mı?

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Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı? - 2

BEŞİKTAŞ-WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında yarın Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı? - 3

ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı? - 4

2 HAZIRLIK MAÇI OYNADI

Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

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