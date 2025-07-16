Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı?
Beşiktaş, 2025-2026 sezonu öncesi hazırlık maçında Avusturya ekiplerinden Wolfsberger ile bu akşam kozlarını paylaşacak. Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı yeni transferi Orkun Kökçü'nün de takıma dahil olmasıyla birlikte siyah beyazlı ekibin bu sezon sergileyeceği performans merakla bekleniyor. Heyecan dolu müsabaka öncesinde ise Orkun Kökçü'nün Wolfsberger karşısında forma giyip giymeyeceği de merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Yeni transfer Orkun Kökçü oynayacak mı?
2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Oynadığı ilk iki hazırlık maçında 1 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, Wolfsberger karşısında kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Orkun Kökçü oynayacak mı?