2025-2026 Süper Lig sezonu öncesinde Beşiktaş'ta hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Oynadığı ilk iki hazırlık maçında 1 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, Wolfsberger karşısında kazanmak istiyor. Beşiktaş'ta yeni transferler Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Beşiktaş-Wolfsberger hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Orkun Kökçü oynayacak mı?