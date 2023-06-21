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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 1

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2023-2024 sezonunda giyeceği formalar görücüye çıktı.

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Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 2

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının 1399 liradan satışa sunulduğu belirtildi.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 3

Futbolcular Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Omar Colley, Salih Uçan, Mert Günok, Başak Gündoğdu ve Gizem Gönültaş, önümüzdeki sezonun formalarını giyerek tanıtımda yer alan isimler oldu.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 4

Gümüş detayların yer aldığı beyaz, kartal detayların olduğu siyah ve alternatif olarak kırmızı olmak üzere 3 farklı yeni sezon forması çıkaran siyah-beyazlılar, beyaz formayı iç saha maçlarında, siyah formayı da deplasman maçlarında giyeceğini duyurdu.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 5

Kırmızı forma ise rakiplerin takımların forma renkleri doğrultusunda alternatif olarak giyilecek.

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 6

İşte diğer kareler...

Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 7
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 8
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 9
Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı - 10
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