Beşiktaş yeni sezon formalarını tanıttı

Gümüş detayların yer aldığı beyaz, kartal detayların olduğu siyah ve alternatif olarak kırmızı olmak üzere 3 farklı yeni sezon forması çıkaran siyah-beyazlılar, beyaz formayı iç saha maçlarında, siyah formayı da deplasman maçlarında giyeceğini duyurdu.