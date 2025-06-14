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Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı

Beşiktaş Kulübü, futbol takımlarının yeni sezonda giyeceği formaları taraftarlarının beğenisine sundu.

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 1

Beşiktaş, yeni sezonda giyeceği formayı tanıttı.

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Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 2

Kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan bir videoyla tanıtılan formalar, adidas mağazaları, adidas Online Shop, Kartal Yuvası Online Shop, BJK SuperApp ve tüm Kartal Yuvası mağazalarından satışa çıktı.

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 3
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 4

Üç farklı tasarımın yer aldığı formalar, iç saha, deplasman ve alternatif forma olarak satışa sunuldu.

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 5

Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonda iç sahada beyaz, deplasmanda çubuklu forma ile mücadele edecek. Koleksiyonun üçüncü forması ise siyah olacak.

Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 6
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 7
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 8
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 9
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 10
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 11
Beşiktaş, yeni sezon formalarını tanıttı - 12
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