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Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte müsabakadan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 1

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan maçı hakem Zorbay Küçük yönetti.

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Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 2

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Arda Kızıldağ ve 87. dakikada Furkan Soyalp kaydetti. Beşiktaş'ın tek sayısı ise 32. dakikada penaltıdan Ciro Immobile ile geldi.

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 3

Bu skorun ardından 4 maçlık galibiyet serisi son bulan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada yer aldı. Son 4 maçta 3. kez kazanan Gaziantep FK ise 35 puanla 8. basamakta yer buldu.

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 4

Beşiktaş gelecek hafta Konyaspor deplasmanına çıkacak. Gaziantep FK ise Kayserispor'u konuk edecek.

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 5

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

9' Gaziantep FK'da Emmanuel Boateng, Arthur Masuaku'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

17' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Chamberlain'in içeriye çevirdiği topta Rafa Silva'nın tek vuruşu kalecide kaldı.

32' Beşiktaş 1-0 öne geçti! Siyah - beyazlılarda savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ciro Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

46' İkinci yarı başladı.

61' Gaziantep FK eşitliği sağladı! Beşiktaş ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maxim'in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ, meşin yuvarlağı kafasıyla ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.

77' Gaziantep FK'da Viana ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

87' Gaziantep FK geri döndü! Ceza sahasında topla buluşan Furkan Soyalp, savunmayı şık bir çalımla geçti ve topu ağlarla buluşturarak durumu 2-1'e getirdi.

90' Müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 6

Siyah-beyazlı takımda Elan Ricardo ile Jonas Svensson, Gaziantep FK karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş'ın Norveçli sağ bek oyuncusu Svensson, mücadelede sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Öte yandan kurallar gereği maç kadrosunda 12 yabancı bulundurabilecek olan Beşiktaş'ta Kolombiyalı orta saha Ricardo da formasından uzak kaldı.

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 7

PAULISTA 18 MAÇ SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Gabriel Paulista, tüm kulvarlarda 18 maç sonra müsabaka kadrosuna adını yazdırdı. UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım 2024'te Macaristan'da oynanan Maccabi Tel Aviv karşılaşmasında sakatlık yaşayan Brezilyalı futbolcu, söz konusu tarihten sonra 18 maçta formasından uzak kaldı. Paulista, bu süreçte Süper Lig'de 12, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'er müsabaka olmak üzere 18 maçta forma giyemedi. Tecrübeli oyuncu, 102 gün sonra yedeklerde yer alarak Ole Gunnar Solskjaer'den şans bekledi.

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 8

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert; Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku; Gedson, Chamberlain; Rashica, Rafa, Mario; Immobile.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski

Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 9
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 10
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 11
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 12
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 13
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 14
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 15
Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı - 16
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