Beşiktaş'a evinde büyük sürpriz: Gaziantep FK, Dolmabahçe'de 1-0'dan geri dönerek kazandı

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı.
9' Gaziantep FK'da Emmanuel Boateng, Arthur Masuaku'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
17' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Chamberlain'in içeriye çevirdiği topta Rafa Silva'nın tek vuruşu kalecide kaldı.
32' Beşiktaş 1-0 öne geçti! Siyah - beyazlılarda savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Rafa Silva, Viana'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ciro Immobile, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
45' Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
46' İkinci yarı başladı.
61' Gaziantep FK eşitliği sağladı! Beşiktaş ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Maxim'in ortasına iyi yükselen Arda Kızıldağ, meşin yuvarlağı kafasıyla ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
77' Gaziantep FK'da Viana ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
87' Gaziantep FK geri döndü! Ceza sahasında topla buluşan Furkan Soyalp, savunmayı şık bir çalımla geçti ve topu ağlarla buluşturarak durumu 2-1'e getirdi.
90' Müsabaka, Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.