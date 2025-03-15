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Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. 20.30'da başlayan müsabaka, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İşte maçtan öne çıkanlar ve tüm ayrıntılar...

Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 1

Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Medaş Konya Stadı'nda oynanan mücadele, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 2

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti.

Konyaspor'da Melih Bostan 24. dakikada direkt, Alassane Ndao ise 64ç dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu skorun ardından üst üste 2. yenilgisini alan Beşiktaş, 44 puanla 4. sırada yer aldı. 9 kişiyle kazanan Konyaspor ise 31 puanla 13. basamakta yer buldu.

Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray'ı konuk edecek. Konyaspor ise Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 3

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası iki takımın orta alan mücadeleleriyle geçildi.

16' DİREK! Konyaspor çok etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Melih Bostan çevirdi, Danijel Aleksic'in karşı karşıya yaptığı vuruş üst direkten döndü. Pozisyonun sonunda ofsayt bayrağı kalktı.

24' KIRMIZI KART! Konyaspor'da Melih Bostan, Paulista'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. VAR merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu sahada inceleyen Ali Şansalan, kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Melih Bostan'ı oyundan ihraç etti.

27' Konyaspor'da Alassane Ndao sarı kart gördü.

39' Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Melih İbrahimoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' GOL! Konyaspor 1-0 öne geçti! Hızlı kullanılan duran top sonrası sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Uğurcan Yazğılı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+4' DİREK! Beşiktaş beraberliğe çok yaklaştı! Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte kafasıyla dokunan Alex Oxlade-Chamberlain'in vuruşu direkten döndü.

İlk yarı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

46' İkinci devre başladı. Beşiktaş'ta Joao Mario, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç kenara geldi. Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

55' Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sakatlanarak kenara geldi. Yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

64' BİR KIRMIZI KART DAHA! Konyaspor'da Alassane Ndao, Masuaku'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

84' Beşiktaş 10 dakikada üst üste pozisyonlara girdi! Rakibinin 2 kişi eksik olmasıyla birlikte rakip yarı alana yüklenen siyah - beyazlılar; Immobile, Rafa Silva ve Rashica ile kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı.

Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 4

Beşiktaş'ta tedavileri süren Svensson, Bahtiyar, Emrecan ve Necip kafilede yer almadı.

Yeni transfer Elan Ricardo ise teknik heyet kararıyla kadroda yok. 

Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 5

İLK 11'LER

Konyaspor: Deniz, Ndao, Uğurcan, Adil, Guilherme, Melih, Marko, Aleksic, Yusuf, Tunahan, Melih Bostan.

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile.

Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 6

Ole Gunnar Solskjaer, son oynadıkları Gaziantep FK maçına göre ilk 11'de 1 değişiklik yaptı. Solskjaer, Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Emirhan Topçu'nun yerine Paulista'yı ilk 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Tayyip Talha Sanuç, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Gedson Fernandes, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Immobile ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 7
Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 8
Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 9
Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu - 10
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