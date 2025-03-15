Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş: 9 kişilik rakibine 1-0 mağlup oldu

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı.

10' Karşılaşmanın ilk 10 dakikası iki takımın orta alan mücadeleleriyle geçildi.

16' DİREK! Konyaspor çok etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Melih Bostan çevirdi, Danijel Aleksic'in karşı karşıya yaptığı vuruş üst direkten döndü. Pozisyonun sonunda ofsayt bayrağı kalktı.

24' KIRMIZI KART! Konyaspor'da Melih Bostan, Paulista'ya yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. VAR merkezinden gelen uyarı sonrası pozisyonu sahada inceleyen Ali Şansalan, kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Melih Bostan'ı oyundan ihraç etti.

27' Konyaspor'da Alassane Ndao sarı kart gördü.

39' Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç, Melih İbrahimoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45' GOL! Konyaspor 1-0 öne geçti! Hızlı kullanılan duran top sonrası sağ kanattan yapılan ortaya gelişine vuran Uğurcan Yazğılı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

45+4' DİREK! Beşiktaş beraberliğe çok yaklaştı! Sağ kanattan yapılan ortaya ön direkte kafasıyla dokunan Alex Oxlade-Chamberlain'in vuruşu direkten döndü.

İlk yarı, Konyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

46' İkinci devre başladı. Beşiktaş'ta Joao Mario, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç kenara geldi. Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu oyuna dahil oldu.

55' Beşiktaş'ta Felix Uduokhai sakatlanarak kenara geldi. Yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

64' BİR KIRMIZI KART DAHA! Konyaspor'da Alassane Ndao, Masuaku'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

84' Beşiktaş 10 dakikada üst üste pozisyonlara girdi! Rakibinin 2 kişi eksik olmasıyla birlikte rakip yarı alana yüklenen siyah - beyazlılar; Immobile, Rafa Silva ve Rashica ile kaleyi yokladı ancak sonuç alamadı.