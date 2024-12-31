Beşiktaş'ın 2024 karnesi: 365 günde 3 başkan ve 3 teknik direktörle çalıştı
Beşiktaş Kulübü çalkantılı geçen 2024 yılını hem saha içinde hem de saha dışında yaşadığı değişimlerle tamamladı. Beşiktaş, 365 günde Hasan Arat, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkanlığını yaşadı. Fernando Santos ve Giovanni van Bronckhorst'un teknik direktör olarak görev yaptığı yıl içinde, Serdar Topraktepe 3 kez teknik sorumluluk görevini üstlendi. Sıkıntılı dönemler yaşanan 1 yıllık süreçte siyah-beyazlılar, hem Türkiye Kupası'nı hem de Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi de başardı.
Beşiktaş Kulübü oldukça çalkantılı geçen 2024 yılını hem saha içinde hem de saha dışında yaşadığı değişimlerle noktaladı.
Son yılların en kaos dolu senesini geçiren siyah-beyazlı kulüp, toplam 3 başkan, 3 de teknik direktörün mesaisini gördü.