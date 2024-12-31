Beşiktaş'ın 2024 karnesi: 365 günde 3 başkan ve 3 teknik direktörle çalıştı

İKİNCİ BAŞKAN YÜCEL, ÜÇÜNCÜ BAŞKAN ADALI

Hasan Arat'ın istifasının ardından kulübün ikinci başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün tüzüğüne uygun olarak başkanlık koltuğunun yeni sahibi oldu.



Başkanlığının ilk icraatı olarak teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'la yolları ayıran Yücel, siyah-beyazlı takımı yeniden Serdar Topraktepe'ye emanet etti. Bu gelişmenin ardından Topraktepe, 1 yıl içinde Beşiktaş'ta üçüncü kez teknik adamlık görevi üstlenirken, siyah-beyazlı takım da üçüncü defa hoca değişikliği yaşamış oldu.



Başkanlık görevine bir süre devam eden Yücel, siyah-beyazlı camianın seçim talebine kayıtsız kalmayarak olağanüstü genel kurul kararı aldı.



29 Aralık 2024 tarihinde yapılan başkanlık seçiminde Hüseyin Yücel'le yarışan Serdal Adalı, genel kurul üyelerinin oylarının çoğunluğunu alarak 2024 yılı içinde Beşiktaş Kulübünün üçüncü başkanı olmayı başardı.