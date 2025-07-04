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Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları

Beşiktaş'ın, Süper Lig'in yeni sezonunda oynayacağı maçların fikstür çekimi gerçekleştirildi.

Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları - 1

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.

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Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları - 2

8 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonda Beşiktaş'ın maç takvimi de belli oldu.

Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları - 3

2025/26 sezonuna Kayserispor deplasmanında başlayacak olan siyah - beyazlılar, ilk derbisine 8'inci haftada Galatasaray deplasmanında çıkacak.

Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları - 4

Beşiktaş 11. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 16. haftada ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları - 5

BEŞİKTAŞ'IN İLK YARI FİKSTÜRÜ

Kayserispor (D)
Eyüpspor
Konyaspor (D)
Alanyaspor (D)
Başakşehir
Göztepe (D)
Kocaelispor
Galatasaray (D)
Gençlerbirliği
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe
Antalyaspor (D)
Samsunspor
Fatih Karagümrük (D)
Gaziantep FK
Trabzonspor (D)
Rizespor

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