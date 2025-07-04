Beşiktaş'ın 2025/26 sezonu Süper Lig fikstürü: Derbiler ve tüm maç haftaları
Beşiktaş'ın, Süper Lig'in yeni sezonunda oynayacağı maçların fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi.
8 Ağustos'ta başlayacak olan yeni sezonda Beşiktaş'ın maç takvimi de belli oldu.
2025/26 sezonuna Kayserispor deplasmanında başlayacak olan siyah - beyazlılar, ilk derbisine 8'inci haftada Galatasaray deplasmanında çıkacak.
Beşiktaş 11. haftada Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 16. haftada ise Trabzonspor deplasmanına çıkacak.
Kayserispor (D)
Eyüpspor
Konyaspor (D)
Alanyaspor (D)
Başakşehir
Göztepe (D)
Kocaelispor
Galatasaray (D)
Gençlerbirliği
Kasımpaşa (D)
Fenerbahçe
Antalyaspor (D)
Samsunspor
Fatih Karagümrük (D)
Gaziantep FK
Trabzonspor (D)
Rizespor