Beşiktaş'ın Avrupa maçı tarihi: Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Olimpik Lyon'a konuk olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde siyah-beyazlılar üçüncü mücadelesine Lyon deplasmanında çıkacak. Futbolseverler de bu heyecan dolu maçın tarihini merak ediyor. Peki, Lyon-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon-Beşiktaş maçına geri sayım başladı. Siyah beyazlı ekip son olarak Avrupa arenasında, konuk ettiği Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-1 mağlup olmuştu. Avrupa'da şu ana kadarki maçlarda kalesinde 7 gol gören "Kara Kartal", rakip fileleri ise bir kez havalandırdı. İşte, Lyon-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...