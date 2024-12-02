NTV.COM.TR

Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Beşiktaş, Tredyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 1

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi ekim Görkem Sağlam'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Siyah-beyazlılarda 41. dakikada sahneye çıkan Immobile skora denge sağladı. 

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 22 puanla 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada bulundu.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 2

HASRET 5 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş, Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşamıştı.

Siyah-beyazlılar Hatayspor ile berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkarttı.

Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 3

DURAN TOP ORGANİZASYONUNDAN İLK GOL

Ciro Immobile, bu sezon Beşiktaş'ın duran top organizasyonundan ilk kez gol atmasını sağladı.

Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 4

KULÜP TARİHİNDE İLK

Mücadelede sekiz oyuncusuna sarı kart çıkan Hatayspor, kulüp tarihinde en fazla sarı kart gördüğü Süper Lig karşılaşmasını oynadı.

Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 5
Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 6
Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER