Beşiktaş'ın çöküşü sürüyor: Galibiyet hasreti 5 maça çıktı
Beşiktaş, Tredyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Ev sahibi ekim Görkem Sağlam'ın 29. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Siyah-beyazlılarda 41. dakikada sahneye çıkan Immobile skora denge sağladı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş 22 puanla 5. sırada yer aldı. Hatayspor ise 8 puanla 18. sırada bulundu.