Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri)

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmana çıkmadığı belirtildi.



Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.



Nijeryalı golcü, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.









