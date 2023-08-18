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Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri)

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan David Okereke transfer için gemileri yaktı. Beşiktaş 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapacak. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 1

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Okereke'nin transfer olmak isteği nedeniyle, herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen Cremonese ile antrenmana çıkmadığı belirtildi.

Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için ikinci bir teklif yapmaya hazırlandığı ve tarafların bu kez anlaşmaya yakın olduğu ifade edildi.

Nijeryalı golcü, Cremonese'de çıktığı 38 maçta 9 kez gol sevinci yaşadı.




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Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 2

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Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 3

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Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 4

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Beşiktaş'ın David Okereke ısrarı (18 Ağustos 2023 transfer haberleri) - 5

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