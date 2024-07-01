Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri)
Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle transfere hızlı giriş yapan Beşiktaş'ın Di Maria teklifi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..
Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Di Maria ısrarı sürüyor. Siyah beyazlıların Di Maria'ya bir sezon için 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. (Portekiz basını/A Bola)