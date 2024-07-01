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Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri)

Kadrosuna kattığı yıldız isimlerle transfere hızlı giriş yapan Beşiktaş'ın Di Maria teklifi ortaya çıktı. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transfer iddiaları..

Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 1

Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş'ın Di Maria ısrarı sürüyor. Siyah beyazlıların Di Maria'ya bir sezon için 5 milyon Euro yıllık ücret ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etmeye hazır olduğu belirtildi. (Portekiz basını/A Bola)

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Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 2

Hajduk Split'in Edin Dzeko için Fenerbahçe'ye teklif götürdüğü öne sürüldü. Jose Mourinho ile çalışmak isteyen ve Fenerbahçe'deki sözleşmesini tamamlamayı planlayan Dzeko'nun, Hajduk Split'ten gelen teklifle kafası karıştı. Split'in Dzeko'nun evine 250 km uzaklıkta olması ve oyuncunun ailesiyle daha fazla zaman geçirme ihtimali sebebiyle transferin gerçekleşebileceği vurgulandı. (Milliyet)


Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 3

Eyüpspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Umut Meraş'ı 2 yıllığına kadrosuna kattı. (Ajansspor)


Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 4

Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Trabzonspor, Borussia Dortmund'dan ayrılan Marco Reus için devreye girdi. (Bild)

Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı (1 Temmuz 2024 transfer haberleri) - 5

Sözleşmesinin son yılına giren Osayi-Samuel'in Fenerbahçe'den ayrılabileceği Ada basınında yer aldı. Nijeryalı sağ bek için 3 kulübün devrede olduğu vurgulandı. Habere göre Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in İngiltere'ye dönmesine izin vermeye hazır. (İngiliz basını)

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