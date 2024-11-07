"Beşiktaş'ın dirilişi! (Spor yazarlarından Beşiktaş-Malmö maçı yorumu)

BEŞİKTAŞ'IN DİRİLİŞİ!

"Ligde Kasımpaşa'ya farklı yenilen Beşiktaş hayal kırıklığı yaratmıştı. Avrupa Ligi, Siyah-Beyazlılar için çok önemliydi. Taraftarı kazanmak, güven tazelemek, ben Beşiktaş’ım diyebilmek istiyordu.



Malmö karşılaşması öncesi umutlu konuşanların sayısı çok azdı doğal olarak. Takımın golcüsü Immobile sakat, forvette gol umudu tek bir oyuncu üzerinde yoğunlaşmıştı. Genç Semih’den çok şey bekleniyordu. 19 yaşındaki oyuncu omzunda büyük ağırlıkla sahaya çıktı. O da biliyordu. Taraftarın beklentilerini.



Maçın genelinde Semih’in performansı attığı golle artıya döndü. İlk yarı aldığı her topu rakip oyunculardan sökmek için çok mücadele etti. Büyük gayret gösterdi. Topları kazandı. Kalabalık savunma içerisinde yüksek efor harcadı. Ancak, yardımlaşma konusunda cimriydi. Kafasını öne eğip, direk kaleyi düşünüyor. Pası düşünse skora elde edilmesi daha kolay olacak. Semih’e bu konuda teknik ekibin yardımcı olması gerekir. Genç ve kuvvetli olması en büyük avantajı. Gücünü oyun aklı ile birleştirdiğinde hem kendine hem de takımına büyük katkı sağlayacaktır. İlk yarıya göre ikinci bölümde daha etkindi.



Beşiktaş takım olarak enerjikti. Kazanma isteğinin yanı sıra, mücadele olarak büyük istek vardı. Presi bireysel olarak yeterince yaptılar. Kazandıkları toplar bu baskıların sonucunda geldi. Pozisyonlar da yakalandı.



Karşılaşmanın ikinci yarısı Beşiktaş’ın şahlanışı olarak yorumlanabilir.



(İbrahim Yıldız-HABERTÜRK)







