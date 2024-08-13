Beşiktaş'ın efsane başkanı Süleyman Seba vefatının 10.yılında anılıyor (Süleyman Seba kimdir, ne zaman öldü?)

SAKATLIK FUTBOLDAN BIRAKTIRDI

1950-1951'den itibaren İstanbul Profesyonel Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Seba, ilk sezonda sakatlığı nedeniyle sadece 3 maçta forma giyebildi. 1952-1953'te 9 maçta forma giyip 2 gol kaydeden Süleyman Seba, 1954'te daha 28 yaşındayken menisküs sakatlığı sebebiyle futbolu bırakmak zorunda kaldı.



Sağ açık pozisyonunda görev yapan Seba, siyah-beyazlı formayı A takım seviyesinde 10 sezon giydi.



Siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde 184 maçta 44 gol atan efsane isim, bir kez de Ümit Milli Takım'da oynadı.

İNÖNÜ STADINDAKİ İLK GOLÜ SEBA ATTI

Süleyman Seba, Beşiktaş'ın iç saha karşılaşmalarını yaptığı eski İnönü Stadı'ndaki ilk golü atan futbolcu olarak da adını tarihe yazdırdı.



Seba, 1947 yılında hizmete giren ve 2013'te yeni stat yapımı için yıkılan İnönü Stadı'nda Beşiktaş'ın İsveç temsilcisi AIK ile yaptığı açılış maçında fileleri havalandırarak, bu sahada ilk golü atan futbolcu unvanını aldı.



Sakatlığı nedeniyle genç yaşında futbolu bırakmak zorunda kalan Süleyman Seba, 1957 yılında Beşiktaş Kulübüne üye oldu ve 6 sene sonra 1963'te ilk kez yönetim kurulunda yer aldı.



Seba, ilk olarak 1963 yılında Selahattin Akel'in, ardından da sırasıyla 1964'te Hakkı Yeten, 1968'de Talat Asal, 1970'de Agasi Şen ve 1977'de Gazi Akınal'ın oluşturdukları listelerde yönetim kurulu üyeliği yaptı.