Beşiktaş'ın eski yıldızı Rosier'den çarpıcı itiraflar, ağır sözler: "Sen adam değilsin dedim"

"Sonra Onana'yla esas sportif direktörün odasına gittik. Çok öfkeliydim. Beni ukala bir tavırla karşıladı. "Ne oldu şimdi dedi?" Bu tavır bile beni çileden çıkardı. "Sen adam değilsin. Bu iş böyle yapılmaz. İnsan gibi gelir önceden konuşursun. Instagram'dan kovulduğumu öğrenmem ne demek? Beni neden kadro dışı bıraktın?" dedim. Cevap vermedi. Sadece eliyle dışarıya çıkın der gibi bir hareket yaptı. Açıkça söyledim, "Ben bu odadan çıkmam. Beni bu şekilde kovamazsın. Ben Valentin Rosier’im, beni öyle kafana göre kovamazsın." dedim. Çünkü ortada hiçbir neden yokken bunu yapmaya çalışıyorlar anlamadım. Sesler yükseldi, ortam gerildi, bizi ayırdılar. Dışarı çıktım, sinirimden çöp kutusuna tekme attım, kırdım. Kulüpten dışarı çıktım. Profesyonel bir oyuncuyu bu şekilde kovamazsın. Sonrasında mail attılar "Antrenmana gelmenize gerek yok" diye. Takımdan uzaklaştırıldık ve ayrı çalıştık."