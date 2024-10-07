Beşiktaş'ın gizli anahtarı Semih Kılıçsoy: Yedek soyunduğu maçlarda fark ortaya çıktı
Beşiktaş'ta son 7 maça yedek soyunan Semih Kılıçsoy'un sahada olduğu süre boyunca etrafındaki oyuncuların da skor katkılarını etkilediği ortaya çıktı. Milli futbolcunun sahada olduğu süre boyunca Immobile 8 gol kaydederken, Rafa Silva ise 4 gole doğrudan katkı verdi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.
Siyah-beyazlılarda yedek soyunan ve süre bulamayan Semih Kılıçsoy'un ilginç istatistiği ise dikkat çekti.