Beşiktaş'ın gizli anahtarı Semih Kılıçsoy: Yedek soyunduğu maçlarda fark ortaya çıktı

RAFA SILVA'YI DA ETKİLİYOR

Öte yandan Rafa Silva'nın ise skor katkısı yaptığı 4 maçın 3'ünde yine Semih Kılıçsoy sahada yer alıyordu.

Portekizli yıldız, son 7 maçtır skor katkısı veremezken, Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş formasıyla son 7 maça yedek olarak başladı.