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Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!"

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları, karşılaşmada yaşananları köşelerinde mercek altına aldı.

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 1

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Romulo kaydederken, siyah - beyazlıların tek sayısı Ernest Muçi'den geldi.

Bu skorun ardından Göztepe yarı finale yükselirken, Beşiktaş turnuvaya veda etti.

Spor yazarları, karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 2

"Göztepe geriden oyunu çok iyi kuran bir takım. Özellikle Beşiktaş 10 kişi kaldıktan sonra bunu en iyi şekilde uyguladılar. Beşiktaş ne yazık ki çok iyi başladığı bir maçta 10 kişi kalmanın faturasını ağır ödedi. Oysa Beşiktaş için kupayı kazanarak kötü geçen sezonu unutturmak çok önemliydi. Ancak bunu başaramadılar. Böylece ligden sonra kupada da hüsran devam etti."

OKTAY DERELİOĞLU - TAKVİM

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 3

"Beşiktaş'ın kulübesinde 3 tane forveti var ama bunları kullanma konusunda tereddütleri var. Bir tek Rafa'nın ve Fernandes'in yetenekleriyle Beşiktaş ancak buraya kadar gelebildi. Hocanın da bu maçın 'polyannacılık' oynanmayacağı bir müsabaka olduğunun farkında olması gerekirdi. Mert ve Paulista ile oyuna başlamamak çok büyük bir hataydı. Faturası ağır oldu. İkinci yarıda oyuna kulübeden bir santrfor alma konusunda çok gecikti. Diğer yanda bu sezonun elde kalan hedefleri için yapıldığı söylenen transferleri de gözlerimiz aradı. Kadro derinliğini konuşurken devre arasında 8 milyon Euro'ya transfer edilen 2 oyuncunun hayalet olgusuyla ortada görünmemesinin sebeplerini de Beşiktaş camiası merak ediyor. Bu maçtan sonra daha çok merak edecektir."

ALİ GÜLTİKEN - SABAH

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 4

"Beşiktaş, ilk yarıyı 11 kişiyle ve 2-1 önde bitirse bugün neyi konuşurduk. Atilla Karaoğlan, Kayseri maçında da Immobile'nin karga tulumba düşürülmesinde penaltıyı vermemişti. Romulo'nun 3 gollük performansı, Beşiktaş'ta buna yakın bir santrafor yok hissini uyandırdı."

FATİH DOĞAN - SABAH

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 5

"Rashica diye bir kanat oyuncusu var Beşiktaş'ın. Birebirde geçemeyeceği oyuncu yok ama gel gör ki, önünde tek rakip varken dahi gidip kör gözün parmağına o rakibe çarptırıyor topu... Duvara orta yapıyor yani... Sıfıra inmek yok, içeri kat etmek yok. Yeni sezon da lütfen yok olsun bu eleman! Sonuç olarak Beşiktaş sezonu kupasız tamamladı ve umutlar gelecek bahara kaldı. Yaz transfer döneminde safra atmak ve sahayı da, kulübeyi de kaliteli oyuncularla doldurmak şart."

TURGAY DEMİR - FOTOMAÇ

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 6

"Göztepe, düşük bütçeli ama akıllıca yapılan bir yönetimle kupa yarı finaline çıkmayı başardı. Özellikle bonservissiz transfer edilen Romulo'nun performansı inanılmazdı. Beşiktaş'ın defans hattında yaşadığı sorunları düşündüğümüzde Dortmund altyapısından yetişen Koray Günter'in neden transfer edilmediğini sorgulamak gerekiyor. 10 milyon Euro'luk takım, 60 milyon Euro'luk Beşiktaş'ı yeniyor. Taraftarlar ise Ersin Destanoğlu'nu yuhalıyor. Ama asıl sorun sadece Ersin değil! Sevgili Beşiktaşlılar, gerçekleri görün ve sorunu doğru yerde arayın."

SİNAN VARDAR - FOTOMAÇ

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 7

"Bu oyunda herkes eleştirilir, payına düşeni alır! Evet, Ole, Kartal'ı ayağa kaldırma adına katkılar yapıyor, hakkını yemeyelim. Ancak, böylesi kritik bir maçta özellikle kalede Ersin'e şans vermesini yadırgadım. Ersin'e karşı olduğum çıkarılmasın, ancak böylesi kritik maçta kalede Mert'in olması gerekirdi bence. Niye mi? Mert büyük bir tecrübedir, büyük ve de kritik maçların eldivenidir, bunu bilir, bunu söylerim. Artı hocanın takımı sahaya forvetsiz sürmesi de anlaşılır gibi değil! Tamam Immobile formsuz, Semih ve Mustafa ne güne duruyor eyyy Ole! Rafa Silva, gol mü atsın, asist mi yapsın, adam robot değil ki, yükü onun omuzlarına yüklüyorsun!"

BİLAL MEŞE - MİLLİYET

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 8

"Norveçli teknik adam çok sempatik ve centilmen olabilir. Ancak oyuncu değişiklikleri konusunda hiç doğru kararlar veremiyor. Bu hemen her maç böyle. Beşiktaş dün tek gerçekçi hedefi olan kupayı Norveçli teknik adamın Polyanna’cı fantazileri ile kaybetti. Göztepe karşısına Galatasaray maçının 11 ile başlaması tur için yeter de artardı. İzmir ekibi, Beşiktaş‘ın ve Solskjaer’in hatalarından çok iyi faydalandı ve akılcı bir futbol sergiledi. Hat-trick yapan Romulo da alkışı fazlasıyla hak etti."

GÜNTEKİN ONAY - HÜRRİYET

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 9

"Beşiktaş stoperi Tayyip Talha Sanuç da bir akşam önce Fenerbahçe stoperi Çağlar Söyüncü gibi pozisyon alma hatası yaptı. Yaptığı faulle hem oyundan atıldı hem Romulo’nun golü bulmasına yol açan serbest vuruşa neden oldu. İlk devrenin önemli karakterlerinden biri de 23 yaşındaki Göztepe kalecisi Arda Özçimen’di. Üç önemli pozisyondaki kurtarışlarıyla takımını maçta tuttu."

CEM DİZDAR - FANATİK

Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!" - 10

"Beşiktaş maça gol ile başlayabilirdi. Muçi ilk dakika içinde üst direğe nişanladı. Ardından iki pozisyon daha buldu, etkisiz kaldı. 30’da Silva’nın pasında uzak köşeyi gördü: 1-0. Takım farka uçacak derken, Tayyip Talha uyudu kaldı. Çık gereksiz hamle ile rakibini çekip indirdi. Son adam olduğu için atıldı. Beşiktaş seviyesinde olmayan stoper, resmen takıma ihanet etti! Ekibin, fiziği, kimyası, biyolojisi ne varsa bozdu. Böyle olumsuzluk karşılıksız kalmamalı. Beşiktaş, 10 kişi oynayıp dağınık kaldı. Bir türlü baskı kuramadı. Kenar yönetim hatalı hamleler yaptı. Maç esnasında Chamberlain ile Emirhan birbirine girdi. İzmir temsilcisi cesaret bulup ileri çıktı. Net pozisyonlar yakaladı. Önce direği geçemedi. Ardından Romulo ile, iki dakika içinde; biri penaltıdan olmak üzere iki gol buldu. Oyunun skor yüzünden kopması sıkıntı yarattı. Tribünler sessiz kaldı. Göztepe 81’de 3-1’i bulup rahatladı. Ritim düşürdü. Sinir harbine dönen maçta turu geçip büyük sürprize imza atmasını bildi."

ORHAN YILDIRIM - FANATİK

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