Beşiktaş'ın Göztepe'ye elenmesinin ardından ağır sözler: "Takımına ihanet etti!"
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe'ye 3-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Spor yazarları, karşılaşmada yaşananları köşelerinde mercek altına aldı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan müsabaka, Göztepe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Romulo kaydederken, siyah - beyazlıların tek sayısı Ernest Muçi'den geldi.
Bu skorun ardından Göztepe yarı finale yükselirken, Beşiktaş turnuvaya veda etti.
Spor yazarları, karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.