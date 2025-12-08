Beşiktaş'ın konuğu Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK, ilk 11'ler belli oldu
08.12.2025 16:08
Son Güncelleme: 08.12.2025 18:56
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirebilecek mi?
29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
EKSİKLER
15. haftaya altıncı sırada giren Sergen Yalçın'ın ekibinde Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik yok.
Konuk ekip ise siyah beyazlıların 2 puan gerisinde.
Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara yaklaşan kırmızı siyahlılar, deplasmanda sadece 1 kez yenildi.
İLK 11'LER
Beşiktaş:
Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal Toure.
Gaziantep FK:
Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.