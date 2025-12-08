Beşiktaş'ın konuğu Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK, ilk 11'ler belli oldu

08.12.2025 16:08

Son Güncelleme: 08.12.2025 18:56

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve ilk 11'ler...

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirebilecek mi?

 

29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.

EKSİKLER

15. haftaya altıncı sırada giren Sergen Yalçın'ın ekibinde Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik yok.

Konuk ekip ise siyah beyazlıların 2 puan gerisinde.

 

Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara yaklaşan kırmızı siyahlılar, deplasmanda sadece 1 kez yenildi.

İLK 11'LER

Beşiktaş:

Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, El Bilal Toure.


Gaziantep FK:

Zafer, Tayyip Talha, Abena, Arda, Ogün, Perez, Kevin, Kozlowski, Camara, Maxim, Bayo.