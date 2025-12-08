Beşiktaş'ın konuğu Burak Yılmaz'lı Gaziantep FK, muhtemel 11'ler
08.12.2025 16:08
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11'ler...
3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş evindeki galibiyet hasretini bitirebilecek mi?
29 Eylül'deki Kocaelispor maçından beri Dolmabahçe'de çıktığı 3 maçta kazanamayan siyah beyazlılar, saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek.
EKSİKLER
15. haftaya altıncı sırada giren Sergen Yalçın'ın ekibinde Mustafa Hekimoğlu ve Necip Uysal dışında eksik yok.
Takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva ve tedavisi sona eren Rıdvan Yılmaz hakkında kararı teknik heyet verecek.
Konuk ekip ise siyah beyazlıların 2 puan gerisinde.
Burak Yılmaz yönetiminde üst sıralara yaklaşan kırmızı siyahlılar, deplasmanda sadece 1 kez yenildi.
MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş:
Gökhan, Paulista, Emirhan, Jurasek; Ndidi, Orkun; Cengiz, Cerny, Jota ve Toure.
Gaziantep FK:
Zafer, Perez, Tayyip, Semih, Arda, Rodrigues, N'diaye, Camara, Kozlowski, Maxim, Bayo.