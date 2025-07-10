Sezon başlıyor! Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, Avusturya takımı St. Pölten ile hazırlık maçı kapsamında karşılaşıyor. Sankt Pölten şehrindeki NV Arena'da gerçekleşecek Pölten - Beşiktaş maçı canlı yayın bilgisi de taraftar tarafından araştırılıyor. Sezonun ilk hazırlık maçı ardından siyah beyazlı ekibin maç takvimi öne çıkıyor. Beşiktaş'ın maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş, Avusturya Pölten'de olacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ekibi ilk hazırlık maçına çıkacak. Siyah beyazlılarda yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek'in de forma şansı bulunuyor. İşte, Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı detayları...