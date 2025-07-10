Sezon başlıyor! Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hazırlık maçı kapsamında Beşiktaş, Avusturya Pölten'de olacak. Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile ekibi ilk hazırlık maçına çıkacak. Siyah beyazlılarda yeni transferler Tammy Abraham ile David Jurasek'in de forma şansı bulunuyor. İşte, Pölten - Beşiktaş hazırlık maçı detayları...