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Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Süper Lig Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oluyor. Siyah beyazlı ekip kritik maçlardan birine çıkıyor. Kazanacağı 3 puanla puan tablosundaki sıralaması değişebilir. Öte yandan Hatayspor son beş maçından sadece 1 galibiyet alarak 18. sırada bulunuyor. Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman?

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Süper Lig Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 1

Beşiktaş, Hatayspor karşısında mücadele edecek. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maç Tüpraş Stadyumu'nda olacak. Puan tablosunda 49 puanla 5'inci sırada yer alan Beşiktaş ile 19 puanla 18'inci sırada bulunan Hatayspor 25 Nisan'da karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş maçı canlı yayın detayları...

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Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Süper Lig Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 2

BEŞİKTAŞ - HATAYSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Siyah beyazlı ekibin kendi evinde Hatayspor'a karşı vereceği mücadele 25 Nisan Cuma günü saat 20:00'de Bein Sports 1 kanalında olacak.

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Süper Lig Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? - 3

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emirhan Topçu, Hadziahmetovic, Rashica, Chamberlain, Fernandes, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

Hatayspor: Bekaj, Kamil Ahmet Çörekçi, Kilama, Calvo, Cengiz Demir, Abdulkadir Parmak, Massanga, Boutobba, Bamgboye, Aboubakar, Strandberg

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