Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Süper Lig Beşiktaş - Hatayspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig'in 33. haftasında Hatayspor, Beşiktaş'a konuk oluyor. Siyah beyazlı ekip kritik maçlardan birine çıkıyor. Kazanacağı 3 puanla puan tablosundaki sıralaması değişebilir. Öte yandan Hatayspor son beş maçından sadece 1 galibiyet alarak 18. sırada bulunuyor. Beşiktaş - Hatayspor maçı hangi kanalda, ne zaman?
Beşiktaş, Hatayspor karşısında mücadele edecek. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki maç Tüpraş Stadyumu'nda olacak. Puan tablosunda 49 puanla 5'inci sırada yer alan Beşiktaş ile 19 puanla 18'inci sırada bulunan Hatayspor 25 Nisan'da karşı karşıya gelecek. İşte, Beşiktaş maçı canlı yayın detayları...