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Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var

Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Keny Arroyo’nun transferi için Beşiktaş ile birkaç ay görüştüklerini ve bu süreçte 18 yaşındaki futbolcuya Porto ile Santos’tan da resmi teklifler geldiğini söyledi. Arroyo'nun eski hocası Saritama, futbolcunun Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a benzetti.

Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var - 1

Beşiktaş’ın, Independiente del Valle’den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, geçtiğimiz akşam İstanbul’a gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılara resmi imzayı attı.

Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama da Arroyo’nun Beşiktaş’a transfer sürecini anlattı.

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Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var - 2

"ARROYO, 10 YAŞINDA KULÜBÜMÜZE GELDİ"

Arroyo’yu nasıl keşfettiklerinden söz ederek konuşmasına başlayan Saritama, "Independiente del Valle Kulübü'nün, Ekvador genelinde bir keşif ağı var. Arroyo, 10 yaşında bu şekilde kulübümüze geldi. Tekniği, 1'e 1'de top sürme yeteneği ve harika şutlarıyla öne çıktı." ifadelerini kullandı.

Luis Saritama, 18 yaşındaki futbolcunun yeteneklerinden de bahsederek, "Çok yönlü bir oyuncu ama en iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Aslında sağ kanat oyuncusu. Çok fazla özelliği var. Asist yapmayı seviyor. Aynı zamanda harika şutlarıyla güzel goller de atıyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var - 3

"BEŞİKTAŞ İLE BİRKAÇ AY GÖRÜŞTÜK"

Independiente del Valle Sportif Direktörü Saritama, Arroyo’nun siyah-beyazlı takıma transfer süreci hakkında ise, "Görüşmeler birkaç ay önce başladı. Oyuncuya Avrupa ve Brezilya'dan birkaç teklif geldi. Hem biz hem de Arroyo’nun menajeri en doğru tercih için görüşmeler yaptık. Beşiktaş’a transfer olmasında oyuncunun kararı da önemliydi." cümlelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var - 4

"VİNİCİUS JUNİOR'A BENZER BAZI ÖZELLİKLERİ VAR"

Arroyo’nun, Real Madrid'li Vinicius Junior'a benzer bazı özelliklerinin olduğuna dikkat çeken Luis Saritama, "Ancak onu farklı kılan kendine özgü bir stili var. Gençliği ve spor kariyerinde büyüme hırsı nedeniyle harika bir geleceği olacak." diye konuştu.

Luis Fernando Saritama, genç oyuncunun futbol dışında da mutlu bir çocuk olduğunu ve özellikle hırsıyla öne çıktığını söyledi.

Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var - 5

"BELİRLENEN KOŞULLARDA ANLAŞMA YAPILDI VE SÜREÇ KAPANDI"

‘Arroyo'nun haklarının yüzde 50'sine sahipsiniz. Bu konuda ileride Beşiktaş'la görüşecek misiniz?’ sorusuna Independiente del Valle yöneticisi, şöyle cevap verdi:

"Belirlenen koşullar altında anlaşma yapıldı ve bu süreç kapandı. Sadece onun Avrupa'daki uyum sürecini en iyi şekilde sağlamasını umuyoruz."

Saritama, Arroyo için Portekiz Süper Ligi ekibi Porto ve Brezilya temsilcisi Santos’tan da resmi teklifler aldıklarını açıkladı.

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