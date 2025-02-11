Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var

"ARROYO, 10 YAŞINDA KULÜBÜMÜZE GELDİ"

Arroyo’yu nasıl keşfettiklerinden söz ederek konuşmasına başlayan Saritama, "Independiente del Valle Kulübü'nün, Ekvador genelinde bir keşif ağı var. Arroyo, 10 yaşında bu şekilde kulübümüze geldi. Tekniği, 1'e 1'de top sürme yeteneği ve harika şutlarıyla öne çıktı." ifadelerini kullandı.



Luis Saritama, 18 yaşındaki futbolcunun yeteneklerinden de bahsederek, "Çok yönlü bir oyuncu ama en iyi performansını sol kanatta gösteriyor. Aslında sağ kanat oyuncusu. Çok fazla özelliği var. Asist yapmayı seviyor. Aynı zamanda harika şutlarıyla güzel goller de atıyor." şeklinde konuştu.