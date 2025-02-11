Beşiktaş'ın transfer ettiği Arroyo'nun eski hocası konuştu: Vinicius Junior'a benzer bazı özellikleri var
Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama, Keny Arroyo’nun transferi için Beşiktaş ile birkaç ay görüştüklerini ve bu süreçte 18 yaşındaki futbolcuya Porto ile Santos’tan da resmi teklifler geldiğini söyledi. Arroyo'nun eski hocası Saritama, futbolcunun Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'a benzetti.
Beşiktaş’ın, Independiente del Valle’den kadrosuna kattığı 18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, geçtiğimiz akşam İstanbul’a gelerek, sağlık kontrolünden geçtikten sonra siyah-beyazlılara resmi imzayı attı.
Independiente del Valle Sportif Direktörü Luis Fernando Saritama da Arroyo’nun Beşiktaş’a transfer sürecini anlattı.