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Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl

Beşiktaş, Toko Ekambi ve Daler Kuzyaev’i kadrosuna katmaya çalışırken yerli oyuncu transferi için de girişimleri hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, İngiltere Primier Ligi ekiplerinden Brentford’da forma giyen Halil Dervişoğlu için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile anlaşma zemini arıyor.

Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl - 1

Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar Toko Ekambi ve Daler Kuzyaev’i kadrosuna katmaya çalışırken, yerli oyuncular için de girişimlerde bulununuyor.

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Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl - 2

Brentford forması giyen Halil Dervişığlu için görüşmeler başladı. Beşiktaş, İngiliz ekibi ile 1 yıl sözleşmesi kalan 23 yaşındaki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemiyor. Siyah-beyazlılar, kadrosuna bedelsiz katmak istediği Halil Dervişoğlu’nun bir sonraki satıştan yüzde 50 payı Brentford’a vermeyi teklif etti.


Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl - 3

İngiliz ekibi teklifi kabul etmesi halinde 23 yaşındaki forvet Beşiktaş ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Daha önce Süper Lig’de Galatasaray’da forma giyen Halil, 15 kez görev yaptığı A Milli Takım’da 6 gol attı.

Geçen sezon Championship ekiplerinden Burnley’e kiralanan ve sadece 8 maçta süre alabilen milli oyuncu 1 gol attı.

Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl - 4

Beşiktaş geçen sezon Alanyaspor’dan kiraladığı Tayfur Bingöl’ün bonservisini almak için de çaba sarf ediyor.

Satın alma opsiyonu 1,5 milyon euro olan 30 yaşında oyuncu için en fazla 600 bin euro ödemek isteyen siyah beyazlılar, Akdeniz ekibi ile anlaşmaya çalışacak.

Beşiktaş’ta 29 maça çıkan Tayfur, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.

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