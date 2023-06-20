Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl

Beşiktaş geçen sezon Alanyaspor’dan kiraladığı Tayfur Bingöl’ün bonservisini almak için de çaba sarf ediyor.

Satın alma opsiyonu 1,5 milyon euro olan 30 yaşında oyuncu için en fazla 600 bin euro ödemek isteyen siyah beyazlılar, Akdeniz ekibi ile anlaşmaya çalışacak.



Beşiktaş’ta 29 maça çıkan Tayfur, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı yaptı.



