Beşiktaş'ın transfer listesi: Toko Ekambi, Daler Kuzyaev, Halil Dervişoğlu ve Tayfur Bingöl
Beşiktaş, Toko Ekambi ve Daler Kuzyaev’i kadrosuna katmaya çalışırken yerli oyuncu transferi için de girişimleri hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, İngiltere Primier Ligi ekiplerinden Brentford’da forma giyen Halil Dervişoğlu için görüşmelere başladı. Beşiktaş, Tayfur Bingöl için Alanyaspor ile anlaşma zemini arıyor.
Beşiktaş’ta transfer hareketliliği devam ediyor. Siyah-beyazlılar Toko Ekambi ve Daler Kuzyaev’i kadrosuna katmaya çalışırken, yerli oyuncular için de girişimlerde bulununuyor.