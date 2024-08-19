Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off maçı: Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek. Futbolseverler de maç tarihine odaklandı. Peki, Lugano-Beşiktaş maçı ne zaman?
Beşiktaş, 2023-24 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nı müzesine götürerek doğrudan Avrupa Ligi play-off turuna kalma hakkı elde etmişti. UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak mücadelenin ayrıntıları merak konusu oldu. İşte, Lugano-Beşiktaş maçı hakkında bilgiler...