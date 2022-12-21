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Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur maçında Şanlıurfaspor ile son 16 turu için bu akşam karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor - 1

Beşiktaş, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkıyor.


Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor - 2

Beşiktaş, 5'inci tur maçında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı son antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.


Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor - 3

Siyah-beyazlıların son antrenmanı Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıydı.


Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor - 4

Isınma koşuları ile başlayan antrenman; pas, stretching ve hücum organizasyonuyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışması ile sona erdi.


Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor - 5

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 21.00'de Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.

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