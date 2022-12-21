Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Şanlıurfaspor

Beşiktaş, Dünya Kupası arası sonrası ilk resmi maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda çıkıyor.
Beşiktaş, 5'inci tur maçında Şanlıurfaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yaptığı son antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.
Siyah-beyazlıların son antrenmanı Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşuları ile başlayan antrenman; pas, stretching ve hücum organizasyonuyla devam etti. Antrenman, yapılan taktik çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 21.00'de Vodafone Park'ta Şanlıurfaspor ile karşılaşacak.