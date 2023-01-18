NTV.COM.TR’ye geri dön

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri)

İngiliz ekibi Stoke City, teknik direktör Alex Neil yönetiminde ara transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın 21 yaşındaki milli kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar ve günün öne çıkan diğer transferleri ve iddiaları...

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri) - 1

STOKE CİTY'DEN ERSİN DESTANOĞLU SÜRPRİZİ

İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği iddia edildi. StokeonTrentLive’de yer alan habere göre; Stoke City, teknik direktör Alex Neil yönetiminde bu ara transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği belirtildi.

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri) - 2

GALATASARAY'DA ICARDI'YE TALİP ÇIKTI

Newell's Old Boys kulübü, bonservisi PSG'de bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Arjantin kulübü bu transfer bütçesini zorlayacak olmasına karşın, yıldız futbolcu Newell's taraftarı olduğu için indirim yapacağını ümit ediyor.

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri) - 3

BEŞİKTAŞ'TA MOHAMED KABA SESLERİ

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Mohamed Kaba'yı listesine aldı. Sezonun ikinci yarısında alternatifli bir orta saha oluşturmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.


Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri) - 4

BAYERN MÜNİH'TE GÜNDEM GUGLIELMO

Kayak yaparken sakatlanan Manuel Neuer'in boşluğunu doldurmak için kaleci arayışlarını sürdüren Bayern Münih için gündeme gelen son aday Empoli'nin kalecisi Guglielmo Vicario oldu. Alman devi Manuel Neuer'in sakatlığı sonrasında Empoli'nin kalecisi için 20 milyon euro teklif etti.

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri) - 5

TRABZONSPOR’DAN TAKVİYE ÇALIŞMALARI

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda takviye çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor’un gündemine son dönemde transferin en fazla konuşulan ismi olan Amir Hadziahmetovic geldiği belirtildi. Konyaspor’un 5 milyon euro istediği Boşnak orta saha oyuncu için Trabzonspor yönetimi de temaslara başladı.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER