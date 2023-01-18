Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri)

STOKE CİTY'DEN ERSİN DESTANOĞLU SÜRPRİZİ



İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği iddia edildi. StokeonTrentLive’de yer alan habere göre; Stoke City, teknik direktör Alex Neil yönetiminde bu ara transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği belirtildi.



