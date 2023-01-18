Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Stoke City ilgisi (18 Ocak 2023 transfer haberleri)

STOKE CİTY'DEN ERSİN DESTANOĞLU SÜRPRİZİ
İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği iddia edildi. StokeonTrentLive’de yer alan habere göre; Stoke City, teknik direktör Alex Neil yönetiminde bu ara transfer döneminde yeni bir kaleci transfer etmek istediği ve Beşiktaş'ın 21 yaşındaki genç kalecisi Ersin Destanoğlu için harekete geçtiği belirtildi.
GALATASARAY'DA ICARDI'YE TALİP ÇIKTI
Newell's Old Boys kulübü, bonservisi PSG'de bulunan Galatasaraylı Mauro Icardi'yi kadrosuna katmak istiyor. Arjantin kulübü bu transfer bütçesini zorlayacak olmasına karşın, yıldız futbolcu Newell's taraftarı olduğu için indirim yapacağını ümit ediyor.
BEŞİKTAŞ'TA MOHAMED KABA SESLERİ
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Valenciennes'da forma giyen Mohamed Kaba'yı listesine aldı. Sezonun ikinci yarısında alternatifli bir orta saha oluşturmak isteyen Beşiktaş, rotayı Fransa'ya çevirdi.
BAYERN MÜNİH'TE GÜNDEM GUGLIELMO
Kayak yaparken sakatlanan Manuel Neuer'in boşluğunu doldurmak için kaleci arayışlarını sürdüren Bayern Münih için gündeme gelen son aday Empoli'nin kalecisi Guglielmo Vicario oldu. Alman devi Manuel Neuer'in sakatlığı sonrasında Empoli'nin kalecisi için 20 milyon euro teklif etti.
TRABZONSPOR’DAN TAKVİYE ÇALIŞMALARI
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı’nın verdiği rapor doğrultusunda takviye çalışmaları devam ediyor. Trabzonspor’un gündemine son dönemde transferin en fazla konuşulan ismi olan Amir Hadziahmetovic geldiği belirtildi. Konyaspor’un 5 milyon euro istediği Boşnak orta saha oyuncu için Trabzonspor yönetimi de temaslara başladı.