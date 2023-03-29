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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu

Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından sahaya girip Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarın cezası belli oldu. Sanık, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay, kasten yaralama suçundan da 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu - 1

Eryaman Stadı'nda 4 Eylül 2022 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Beşiktaş futbol maçının bitiş düdüğünün çalındığı esnada kale arkası tribününden sahaya atlayarak Beşiktaşlı futbolculara tekme atan sanık B.Ö'nün yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

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Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu - 2

Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Berkay Ö. ve taraf avukatları katıldı.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu - 3

Beyanların ardından hükmü açıklayan mahkeme, Berkay Ö'nün 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu - 4

Sanığı kasten yaralama suçundan da 5 ay hapisle cezalandıran mahkeme, 1 yıl 8 aylık cezayı ertelemedi ve tedbire çevirmedi.

Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu - 5

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında 4 Eylül 2022'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden atlayarak sahaya giren Berkay Ö, Beşiktaşlı futbolculara tekme atmıştı.

layla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı.

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