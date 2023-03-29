Beşiktaşlı futbolculara saldıran taraftarın cezası belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında 4 Eylül 2022'de Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan futbol müsabakasının bitiş düdüğünün ardından kale arkası tribününden atlayarak sahaya giren Berkay Ö, Beşiktaşlı futbolculara tekme atmıştı.

layla ilgili soruşturmayı yürüten Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Berkay Ö. hakkında 3 yıla kadar hapis istemi ile dava açmıştı.