Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı

Eski Başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile prensipte anlaşmıştı ancak Başkan Serdal Adalı, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile yapılan görüşmeler sonrasında Al Musrati'nin gönderilmesi fikrini rafa kaldırdı.

Topraktepe'nin, "Sezon sonu büyük olasılıkla geri dönecek. Al Musrati gibi deneyimli bir oyuncuyu 1 milyon euro'ya kiralamak bana mantıklı gelmiyor. Üstelik orta sahada çok fazla seçeneğimiz de yok." dediği öğrenildi.