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Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı

Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Al Musrati'nin Al Fateh'e transferine izin çıkmadı. Başkan Serdal Adalı ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yaptığı toplantı sonucunda oyuncunun cazip bir teklif gelmemesi durumunda takımdan ayrılmaması gerektiği kanaatine varıldı.

Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı - 1

Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Al Fateh'e transfer olma ihtimali kalmadı.

Suudi Arabistan'da son sırada bulunan Al Fateh, Libyalı orta saha için ligde kalma koşuluyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.

Milliyet'in haberine göre, Suudi ekibin 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euroluk teklifinin Beşiktaş tarafından kabul edilmediği kaydedildi.

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Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı - 2

Eski Başkan Hüseyin Yücel, Al Fateh ile prensipte anlaşmıştı ancak Başkan Serdal Adalı, teknik sorumlu Serdar Topraktepe ile yapılan görüşmeler sonrasında Al Musrati'nin gönderilmesi fikrini rafa kaldırdı.

Topraktepe'nin, "Sezon sonu büyük olasılıkla geri dönecek. Al Musrati gibi deneyimli bir oyuncuyu 1 milyon euro'ya kiralamak bana mantıklı gelmiyor. Üstelik orta sahada çok fazla seçeneğimiz de yok." dediği öğrenildi. 

Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı - 3

CAZİP TEKLİF GELİRSE DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan farklı teklifler olduğu da bildirildi.

Siyah-beyazlıların cazip bir teklif gelmesi durumunda bonservisi karşılığında Libyalı oyuncudan çıkabileceği aktarıldı.

Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı - 4

AYRILIRSA YENİ TRANSFER GELECEK

Beşiktaş, Portekiz ekibi Braga'dan 12 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Al Musrati'yi devre arasında satabilirse 6 numara takviyesi yapacak.

Ancak Musrati kadroda kalırsa 6 numara transferi yapılmayacak.

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