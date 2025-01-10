Beşiktaş'ta Al Musrati planları değişti: Ayrılığa izin çıkmadı
Beşiktaş'ta beklentileri karşılayamayan Al Musrati'nin Al Fateh'e transferine izin çıkmadı. Başkan Serdal Adalı ve teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin yaptığı toplantı sonucunda oyuncunun cazip bir teklif gelmemesi durumunda takımdan ayrılmaması gerektiği kanaatine varıldı.
Beşiktaş'ta Al Musrati'nin Al Fateh'e transfer olma ihtimali kalmadı.
Suudi Arabistan'da son sırada bulunan Al Fateh, Libyalı orta saha için ligde kalma koşuluyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunmuştu.
Milliyet'in haberine göre, Suudi ekibin 1 milyon euro kiralama ve 7 milyon euroluk teklifinin Beşiktaş tarafından kabul edilmediği kaydedildi.